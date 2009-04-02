Ющенко объявил выговор главе киевской РГА и... вернул ему кресло

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил выговор председателю Подольской районной государственной администрации в Киеве Евгению РОМАНЕНКО.

Об этом говорится в распоряжении главы государства “О привлечении к ответственности Е.РОМАНЕНКО”, текст которого размещен на его официальном сайте.

“За несоблюдение требований законодательства о труде относительно принятия мер поощрения, ослабление исполнительской дисциплины” объявить выговор председателю Подольской районной государственной администрации города Киева Е.РОМАНЕНКО, говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 апреля, Президент своим распоряжением поручил приступить к исполнению полномочий в должности председателя Подольской районной государственной администрации Киева Е.РОМАНЕНКО в связи с завершением работы служебной комиссии по расследованию несоответствующего исполнения служебных обязанностей и превышения полномочий. Распоряжение Президента от 6 февраля «Об отстранении Е.РОМАНЕНКО от исполнения полномочий по должности» признано утратившим силу.

Служебное расследование в отношении Е.РОМАНЕНКО касалось дела ОАО "Квазар", работники которого обвиняли Подольскую райгосадминистрацию в сговоре с группой лиц, которые пытаются захватить предприятие.