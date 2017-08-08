Ненавистника ЕС Симоненко заметили в Барселоне (фото)

Лидера запрещенных в Украине коммунистов Петра Симоненко, известного противника сближения нашей страны с ЕС, заметили в аэропорту Барселоны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя Комитета Рады по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

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"Никогда не пойму, почему все эти ненавистники ЕС отдыхают в ЕС, а не в Крыму. В аэропорту Барселоны Симоненко собственной персоной, мы его часто в Страсбурге видим и на российских ток-шоу, где он рвет рубашку за оккупацию", - говорится в ее сообщении.

"Хорошо иметь украинское гражданство и пользоваться безвизом... К сожалению, этот политик, который ненавидит Украину и до сих пор свободно передвигается по миру по ненавистному украинскому паспорту. Разве, может, он к Аграмунту летал?", - добавила Ионова.

Как сообщал УНИАН, Симоненко утром в июле летал в Москву транзитом через Минск.