Кушнарев пафосно описал, как он обходит ”мели и рифы оранжевого режима”

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции Партии регионов Евгений КУШНАРЕВ заявляет, что Партия регионов стремилась к власти, чтобы обеспечить стабильное социально-экономическое развитие страны.

Об этом говорится в обращении Е.КУШНАРЕВА по случаю 9-летия создания Партии регионов.

«Безуспешные потуги оранжевых, получивших в ходе выборов отрезвляющую оценку результатов своего правления за неполных полтора года, создать так называемую «демократическую» коалицию лишний раз продемонстрировали принципиальное отличие наших подходов. Нам не нужна власть ради власти. Для нас она лишь инструмент возврата общества на путь стабильного социально-экономического развития», - заявил Е.КУШНАРЕВ.

Народный депутат еще раз подчеркнул, что Партия регионов по-прежнему выступает за формирование широкой коалиции ответственных политических сил. «Украине как воздух необходимо единство, но не декларативное, демагогическое, скрывающее под собою стремление ряда национально озабоченных политиков подавить свободу мысли и самовыражения значительной части ее граждан. Наш идеал – единство украинского народа в многообразии его культурных и духовных традиций», - отметил он.

«Партия регионов у руля реальной власти. Выверить верный курс государственного корабля между мелей и рифов обанкротившегося оранжевого режима можно только отвечая на глубинные чаяния соотечественников, среди которых извечное стремление к мирному труду и уважение человеческого достоинства каждого. И только от нас, взявших на себя эту обязывающую ответственность, зависит, чем мы расплатимся за кредит доверия, полученный от общества в год, который предшествует 10-летию Партии регионов», - сказал Е.КУШНАРЕВ.