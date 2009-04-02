ПР не будет блокировать Раду в понедельник: есть причина

Фракция Партии регионов в понедельник, 6 апреля, не будет блокировать работу Верховной Рады, чтобы президент Европарламента Ганс-Герт ПЁТТЕРИНГ смог выступить в украинском парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявила журналистам заместитель председателя фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

В частности, по ее словам, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что в понедельник на следующей неделе президент Европейского парламента должен получить возможность выступить в Верховной Раде Украины.

А.ГЕРМАН напомнила, что на будущей неделе запланирован визит в Украину руководителя Европарламента.

«Председателю Европарламента в понедельник необходимо дать возможность выступить в украинском парламенте. Поэтому Партия регионов не будет в понедельник блокировать ВР», - сказала А.ГЕРМАН, добавив, что в связи с этим, очевидно, будет инициировано внеочередное заседание ВР.

«В.ЯНУКОВИЧ лично просил депутатов нашей фракции, чтобы они с пониманием отнеслись к этому важному визиту. Это личная позиция В.ЯНУКОВИЧА», - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, Согласительный совет принял решение о проведении в понедельник, 6 апреля, дополнительного пленарного заседания Верховной Рады, на котором, в частности, предусматривается выступление президента Европарламента Ганса-Герта ПЁТТЕРИНГА.