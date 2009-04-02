Янукович считает своей заслугой, что Украины нет на саммите НАТО

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает достижением его политической силы неучастие Украины в саммите НАТО 3-4 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Партии регионов, переданном УНИАН.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что “Партия регионов убедительно и последовательно разъясняла западным партнерам Украины, что только народ, только граждане нашего государства должны решать – вступать нам в какие-то военные блоки или нет”.

По его словам, Партия регионов всегда настаивала на том, что “втягивание Украины в НАТО наперекор воле народа – это не только неправильная, но и вредная политика и государства, и для международного содружества”.

“Следует подчеркнуть, что такая позиция Партии регионов, поддержанная миллионами граждан Украины, нашла свой отклик. Многие политики на Западе поняли – это правильно, когда украинский народ сам определяет свою судьбу и свой путь. И мнение о том, что только воля народа может быть здесь решающей, стала доминантной при рассмотрении и обсуждении всех вопросов, связанных с темой будущего Украины в Альянсе или вне его”, – говорится в заявлении.

В.ЯНУКОВИЧ убежден, что тот факт, что Украина в этот раз не будет принимать участия в саммите НАТО – это “проявление того, что мир нас услышал, и что народ Украины доказал: никто не может за него решать судьбу нашего государства. Только мы вместе, граждане независимой Украины, должны определять наш путь в будущее”.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины разъяснило, что к участию в юбилейном саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО 3-4 апреля во Франции и Германии приглашены только страны-члены НАТО. Именно поэтому сами союзники называют его „семейным”. Страны, которые не являются членами Альянса, на саммит не приглашались.