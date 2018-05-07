Как Ющенко и Тимошенко мерялись силами (картинки)
До выборов Президента остаются считанные месяцы. Перед решительным боем Витя и Юля хвастаются командами, призванными привести каждого из них к победе…
До выборов Президента остаются считанные месяцы. Перед решительным боем Витя и Юля хвастаются командами, призванными привести каждого из них к победе…
– Моим Секретариатом заправляет мощная фигура
– А у меня есть еще более мощная
– На моей стороне милиция, по крайней мере, ее министр!
– А на моей стороне – телевизор
– У меня есть контакты с Россией
– А я контактирую со Вселенной
– Для анти-пиара у меня есть Криль
– А у меня – первый Президент
– За мной стоит СБУ
– Нет, Витёк, СБУ теперь тоже за мной
– Что мне делать, отец? Она же меня съест!
– Воспользуйся, сынок, моими наработками
– …Ввести двухпалатный парламент, отменить депутатскую неприкосновенность, уменьшить количество депутатов…
Оксана Охримчук, Николай Охримчук, Ксения Лесив
На картинках можно узнать: В.Ющенко, Ю.Тимошенко, В.Путина, В.Хорошковского, В.Наливайченко, Л.Черновецкого, Л.Кучму, Ю.Луценко, Л.Кравчука, В.Балогу, В.Медведчука, И.Криля.