Накрылся ли второй транш МВФ?

Вчера Верховная Рада отклонила три из пяти антикризисных законопроектов, которые, как уверяет Кабмин, необходимы для того, чтобы получить второй транш МВФ. Два из них были фактической попыткой сбалансировать Пенсионный Фонд Украины, дефицит которого оценивается в 18 миллиардов гривен. Еще один законопроект предлагал внести изменения в бюджет, которыми якобы решались проблемы с финансовым положением Нафтогаза.

За две недели до голосования Виктор Ющенко призвалвсех депутатов независимо от их политической принадлежности, поддержать антикризисный пакет.

И позавчера Андрей Кожемякин заверил, что голосов хватает. Но хватило их только на два закона - о повышении акцизного сбора на алкоголь и табак.

В самом ли деле законопроекты настолько несовершенны? Решают ли они антикризисные задачи хотя бы частично? И что будет со вторым траншем МВФ для Украины? Об этом мы спросили у народных депутатов

Ирина Акимова, Партия регионов ЗАЯВЛЕНИЯ ТИМОШЕНКО, ЧТО ДЕНЬГИ НА ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ ЕСТЬ, - ЭТО ОБМАН

Конечно, Пенсионный фонд надо сбалансировать. Но законопроект предлагает увеличить пенсионные взносы с малого предпринимательства. Сейчас как платится пенсионный взнос? Есть ставка, а в рамках этой ставки часть денег распределяется между социальными фондами (приблизительно 82 гривни из двухсот максимально возможных). Данным законом предлагается перевести плательщиков единого налога на общую систему уплаты, это 33 процента от минимальной заработной платы. То есть каждый плательщик должен оплатить двести гривен. Видим, что усиливается налоговое давление на плательщиков. Дело не в том, что не следует пересматривать систему единого налогообложения. Ее следует пересматривать. Но кризис - это не тот момент, когда это можно делать. За счет данного закона планировали увеличить поступления в бюджет до двух миллиардов гривен. Но если увеличить налог, то люди уйдут в тень и вообще не будут платить налог. А если бы и не ушли, то дефицит в Пенсионном фонде составляет около восемнадцати миллиардов, поэтому два миллиарда проблемы не решат. И заявления Тимошенко, что деньги на выплаты пенсий есть, это обман.

Второй законопроект касается сбалансирования бюджета Нафтогаза. За что собираются получить дополнительные поступления? За счет растамаживания газа, права на который отстаивает РосУкрЄнерго и который закачан в наши газохранилища?! От этого растамаживания получают НДС и дополнительные 5,5 миллиардов в бюджет. Но как можно распоряжаться этим газом, права на который отстаиваются другой компанией в Стокгольмском суде? Мы еще не знаем, что решит суд. Если в интересах Украины, то одно дело. А если – в интересах РУЭ, то не только не будет никаких дополнительных поступлений, но и на плечи Бюджета лягут 3,6 миллиарда долларов, которые следует будет заплатить в виде штрафов и платы за сам газ. То есть апеллировать к таким источникам, которых законодательно еще нет, это – неправильно. Зачислять на баланс имущество соседа, который тебе не нравится, - так не делается в правовом государстве. В данном же законе содержатся не только проблемы для Нафтогаза. Там, например, есть предложение авансом перевести в бюджет до первого мая всю плановую прибыль Национального банка Украины. Это категорически противоречит требованиям МВФ о независимости Национального банка.

В мире не практикуется увеличивать налоги во время кризиса. А законопроекты про акциз показывают, что никаких других источников поступлений, кроме, как взять у бизнеса, нет. Доводим страну до ручки, забираем все из бюджета, а затем апеллируем к бизнесу: давайте, платите больше. Вырастут ли при этом поступления - сомнительно. Потому что предприятия начинают уходить в тень. Начинается контрабанда из других государств, где ситуация более благоприятна. А аргументы об улучшении здоровья нации - это преувеличение. Поэтому, когда мы говорим, что увеличим акцизы - и народ перестанет курить, - это неправда. Будут делать самокрутки, будут покупать папиросы плохого качества, местные производители будут иметь проблемы, а население будет потреблять продукцию, произведенную в тени.

Что касается МВФ... Он не будет подробно разбираться как наполняется бюджет. Им главное, чтобы источники поступления не были инфляционными. Кроме того, это дело тех, кто договаривается, на каких условиях возможно получение кредита. Тот аргумент, что если не примете конкретно эти законы, то страна будет в кризисе, я не воспринимаю. Потому что всегда есть несколько выходов. И мне кажется, что это дело правительства - предлагать такие решения, которые не ухудшают ситуацию в стране.

Ксения Ляпина, НУ – НС ПУСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЩЕТ ДРУГИЕ СПОСОБЫ

Мы категорически не будем поддерживать законы по Пенсионному фонду. Я знаю, что МВФ требовал сбалансировать Пенсионный фонд, но не ценой развала экономики и уничтожения малого бизнеса. Думаю, что над этим законом нам придется поработать. Так же мы не поддержим изменения в бюджет, потому что там предлагается брать у НБУ прибыль заранее, даже не зная, будет ли он в принципе. Ежеквартальное финансирование неполученной прибылью, еще и за пределом не менее определенной суммы, это подталкивание НБУ к эмиссии денег скрытым путем. Мы не видим возможности поддержать Нафтогаз таким образом, потому что думаю, что тогда завтра мы вынуждены будем выходить с предложением, как сбалансировать Нацбанк.

Менее всего вредными мы считаем законы о поднятии акцизов на табак и алкоголь. Я не считаю их безукоризненными, но думаем, что они принесут пользу, потому что снизят уровень потребления этих продуктов. Не думаю, что их принятие несет риски с точки зрения контрабанды - даже при условии повышения акцизов цены на продукцию остаются сопоставимы с ближним зарубежьем. К тому же, на вина, которые менее вредные, мы акциз не повысили.

С Международным валютным фондом следует работать, убеждать. Я объясняла позицию западным посольствам. Но МВФ тоже не хочет дать кредит, а потом десять лет слышать, что они разрушили страну. Пусть правительство ищет другие способы. Например, отказаться от льготных категорий при назначениях пенсий, как предлагает Президент.

Александр Гудыма, БЮТ Я НЕ ОЧЕНЬ ПЕРЕЖИВАЮ ЗА БУДУЩЕЕ: КОГДА ВЫБОРЫ – ЭКОНОМИКА РАСТЕТ

Я совершенно не понимаю, почему парламент не поддержал изменения закона о бюджете, которым предлагалось сбалансировать бюджет Нафтогаза. Мне непонятна логика депутатов...

После газовых войн ясно, что основу энергетической безопасности составляет НАК Нафтогаз. Все документы, подписанные в Брюсселе, тоже связаны с деятельностью НАК Нафтогаз. И если говорить о какой-то перспективе Украины в период финансового кризиса, то эта перспектива связана с нашей ГТС, которая спасла нас в январе и дает перспективу на интеграцию в ЕС. И ничего другого в Украине нет. Люди, которых я отношу к неисправимым пессимистам, говорят, что нельзя наполнять бюджет деньгами от растамаживания газа, дело о котором якобы рассматривают в Стокгольме. Надо слушать и.о. главы Нефтегаза Игоря Диденко, который говорит, что никаких исков в арбитраже нет. Надо слушать представителей Газпрома, которые подтвердили, что своей подписи под исковым заявлением Фирташа они не ставили. Не может государство сидеть и ждать, когда закончатся судебные процессы. Надо действовать, каждый день промедления подобен смерти. Я абсолютный сторонник быстрых действий, чтобы быстро растаможить газ, заплатить соответствующие средства в Госбюджет. Потому что это кризис, и страну надо спасти от массовых неплатежей коммунальных предприятий, которые задолжали свыше трех миллиардов гривен. Что с ними делать? Выселять людей? Ликвидировать системы теплокоммунэнерго? Нужно принимать изменения в бюджет, финансово оздоравливать и помогать Нафтогазу.

Но я не очень переживаю за будущее. После сегодняшнего голосования парламента, которым мы решили провести президентские выборы 25 октября, чувствую, что все проблемы, все слухи об отставке правительства и всех блокировках автоматически снимаются. Вопросы внеочередных выборов, которые готовила команда Балоги, тоже снимаются. Страна начнет готовиться к кампании, а в такое время экономика развивается сама по себе и неплохо, потому что ей никто не будет мешать. Это такой украинский феномен, когда выборы, то экономика растет.

Опрашивала Маша Мищенко