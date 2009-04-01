Треть фракции БЮТ «подкосила» ностальгия по комсомолу (список)

26 июня состоится празднование по случаю 90-летия создания комсомола Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовал 251 народный депутат из 431 зарегистрированных в сессионном зале Верховной Рады.

Постановлением поручено Кабинету министров Украины осуществить необходимые мероприятия в связи с празднованием 90-летия создания комсомола Украины, предусмотрев проведение торжественного собрания представителей организаций ветеранов комсомола в Национальном дворце искусств «Украина».

Также парламент рекомендовал Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины, местным государственным администрациям, органам местного самоуправления способствовать организациям ветеранов комсомола в проведении мероприятий, связанных с празднованием юбилея комсомола Украины (ЛКСМУ) с целью усиления внимания к проблемам молодежи, ее воспитания, повышения активности в решении задач, стоящих перед Украиной.

Понятно, что за такой законопроект проголосовала фракция КПУ в полном составе (27 мандатов). Наверное, выходя из каких-то высоких государственных соображений годовщину комсомола решила отметить и фракция Блока Литвина – тоже в полном составе (20 голосов). Даже у регионалов не было такого единодушия: они дали 150 голосов из 175 наличных.

А вот БЮТ преподнес “сюрприз” своим сторонникам: аж 53 депутата из 156-ти согласились, что сегодня страна не обойдется без праздника 90-летия комсомола.

Интересно, что такое, мягко говоря, неоднозначное для БЮТ голосование возглавил лично лидер фракции Иван Кириленко.

К кормчему, по данным официального сайта ВР, присоединились: Олег Бабаев, Николай Баграев, Валерий Бабенко, Руслан Богдан, Антонина Болюра, Александр Буджерак, Андрей Веревский, Дмитрий Ветвицкий, Олег Гейман, Богдан Губский, Виталий Данилов, Александр Дубовой, Константин Жеваго, Игорь Ересько, Руслан Зозуля, Владимир Иваненко, Валерий Камчатный, Валерий Кальченко, Николай Ковзель, Евгений Константинов, Андрей Кожемякин, Сергей Кошин, Валерий Крайний, Юрий Крук, Владимир Левцун, Алексей Логвиненко, Владимир Лемза, Руслан Лукьянчук, Уляна Мостипан, Олег Малич, Григорий Омельченко, Сергей Пашинский, Святослав Олийнык, Сергей Осыка, Вадим Петренко, Владимир Пилипенко, Юрий Прокопчук, Игорь Савченко, Александр Рябека, Анатолий Семинога, Юрий Сербин, Иван Сидельник, Владимир Скубенко, Михаил Соколов, Александр Сочка, Евгений Сигал, Юрий Трегубов, Александр Фельдман, Николай Трайдук, Евгений Шаго, Элина Шишкина и Александр Шепелев.

Ради полноты картины добавим, что ностальгия по комсомолу подкосила и одного нунсовца: у Виктора Шевчука тоже «дрогнула рука» на кнопках для голосования.