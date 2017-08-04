Геращенко назвала три вещи для повышения ответственности Верховной Рады

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала три вещи, которые необходимы для повышения ответственности парламента.

Об этом она сказала в интервью УНИАН.

На вопрос о том, позволит ли повышение зарплат депутатам избежать в парламенте договоренностей наподобие "подать законопроект" или "подать поправку", Геращенко выразила мнение, что для того, чтобы повысить ответственность парламента, необходимо сделать несколько вещей.

"Первое - ограничить депутатскую неприкосновенность. Мы должны прийти к европейскому знаменателю. Есть иммунитет, который касается политической работы - и все. Такое ограничение вымоет из политики бизнесменов, ведь им будет неинтересно оставаться в парламенте", - отметила депутат.

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Кроме того, она заявила, что является сторонницей открытых списков. "И я сторонник на этом этапе гендерных квот для одного пола. В этом парламенте присутствуют 12% женщин. Но наши европейские коллеги думают, что их 40%. Женщины такие активные и так хорошо работают, никто не верит, что у нас женщин только 12%. И их должно быть больше", - сказала Геращенко.

Она подчеркнула, что на госслужбе должны быть достойные зарплаты, чтобы из госучреждений «не вымывались мозги". "Потому что, в основном, над законопроектами работают помощники, юристы, эксперты, которые формируют секретариаты. Простите, чтобы здесь оставались профессиональные люди, они должны получать достойную зарплату. Да и у политиков должен быть какой-то европейский стандарт и уровень. Это - правильно", - считает первый вице-спикер.

По мнению Геращенко, это поможет тому, чтобы в политике оставались "не только бизнесмены и заработчане".

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