Кличко созывает депутатов Киевсовета в новое большинство

Лидер одноименного Блока в Киевсовете Виталий КЛИЧКО призывает депутатов городского совета к вхождению в новое оппозиционное к нынешней столичной власти большинство.

Как сообщает пресс-служба Блока, инициатива создания Координационного совета Спасения Киева стала ключевым сообщением В.Кличко во время первого появления перед прессой после победы в Штутгарте.

Сегодня во время пресс-конференции в Киеве В.КЛИЧКО отметил, что хочет, чтобы “эстафета побед” вошла во все сферы жизнедеятельности нашей страны. “Это задача моя и моей команды», - заявил В.КЛИЧКО.

«После победы над Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ все свое рабочее время я посвящу давнему сопернику - горе-мэру Киева, который даже недавно провел открытую тренировку на стадионе. Как официальный претендент на его место, планирую победить ЧЕРНОВЕЦКОГО досрочно”, - поделился своими планами В.КЛИЧКО.

Он уверен, что последняя попытка власти провести заседание Киевсовета 26 марта показала, что “мэр «дохозяйничался» и ему больше не подконтрольно депутатское большинство”.

“Следующим шагом фракций, которые больше не хотят терпеть политику киевской власти, должно стать объединение в Координационный совет Спасения Киева», - убежден В.КЛИЧКО.

Он отметил, что в Киевсовете должна быть построена последовательная командная работа нового большинства, что обеспечит победу над мэром Киева.

“Я призываю все фракции к диалогу, ведь сегодня важно отбросить политические амбиции, забыть о званиях, регалиях и должностях и взяться за работу - освободить город от преступной власти и превратить Киев в настоящую европейскую столицу. Но это невозможно без шагов навстречу друг другу. И сегодня я делаю первый такой шаг», - обратился В.КЛИЧКО к представителям всех фракций.

Как сообщал УНИАН, запланированное на 26 марта заседание сессии Киевского городского совета после проведенного согласительного совета руководителей фракций было перенесено на следующую неделю.

На брифинге заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил: «Я как председательствующий должен сообщить, что на Согласительном совете не была достигнута единая позиция по порядку ведения заседания сессии. Поэтому было принято решение перенести пленарное заседание на следующую неделю». Он объяснил, что заседание сегодня не может состояться из-за того, что в сессионный зал «снова вернулась политика».

В интервью журналистам депутат Киевсовета от Блока Кличко Валерий КАРПУНЦОВ заявил, что повестка дня сегодняшнего заседания была сформирована без учета предложений представителей фракций БЮТ, Блока Катеринчука и Блока Литвина, а также фракции Блока Кличко. В связи с этим, по его словам, эти фракции выступают категорически против той повестки дня заседания, которую предлагает О.ДОВГИЙ. Именно из-за этой несогласованности и было принято решение перенести заседание.

Как известно, 12 февраля депутаты оппозиционных фракций Киевсовета, в частности Блока Кличко, БЮТ и при поддержке Блока Литвина, Блока Катеринчука и части фракции Партии регионов собрали подписи о временном отстранении О.ДОВГОГО от председательства на одном заседании сессии, создав тогда таким образом новое большинство в горсовете.