Новоград-Волынской бригаде быстрого реагирования могут отрезать электрику

За долги Министерства обороны под угрозой отключения от энергоснабжения оказался штаб 30-й Новоград-Волынской механизированной бригады, которая входит в состав сил быстрого реагирования Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщил коммерческий директор Житомирского облэнерго Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, долг Минобороны за потребленную электроэнергию в Новоград-Волынском гарнизоне Житомирской области достигает 500 тыс. грн.

“Если вопрос с оплатой не решится в ближайшее время – мы будем отключать военных от энергоснабжения. Мы вынуждены это сделать, ведь условия здесь диктует рынок. В ином случае будут ограничены другие потребители, которые своевременно рассчитываются. Мы осуществляем стопроцентную предоплату за электрическую энергию, а кредиты на это сейчас взять невозможно”, - объяснил ситуацию С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

Он также добавил, что Житомироблэнерго ожидает от Минобороны конкретных решений, обязательств по решению вопроса с оплатой долга.

Следует отметить, что 30-я отдельная Новоград-Волынская механизированная бригада играет важную роль в системе обеспечения обороноспособности государства и является единственной в Сухопутных войсках, которая на сто процентов комплектуется военнослужащими контрактной службы.

Как сообщал УНИАН, 29 января Министерство обороны сообщило о фактах отключения от энергоснабжения восьми стратегических для обеспечения обороны государства военных объектов.

30 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил Генпрокурору Александру МЕДВЕДЬКО и министру обороны Юрию ЕХАНУРОВУ принять необходимые меры для возобновления поставки электроэнергии на военные объекты.

«Если бы в соседних странах отключили эти объекты от электроэнергии, то тех, кто это сделал, давно бы посадили на электрические стулья», - высказал свое отношение к действиям энергопоставляющих компаний Ю.ЕХАНУРОВ.