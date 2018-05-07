Обращение Ющенко к ВР: «взятка» депутатам и рояль в кустах

На пятом году своей каденции Виктор Ющенко впервые выступил с президентским посланием с трибуны Верховной Рады. Момент драматичный и исторический, не обошлось и без заготовленных экспромтов. По всей видимости, еще раз обратиться с посланием к нынешнему составу депутатского корпуса Виктору Андреевичу не удастся: либо его не переизберут, либо Верховной Раде предстоит обновиться.

Любопытный факт: Ющенко, читающий с листа, оказался более внятным и понятным, чем рассуждающий в свободном режиме, «без бумажки». Как и полагается президентскому посланию, оно было четко структурировано на несколько блоков. Президенту понадобилось чуть менее часа, чтобы ознакомить парламентариев и приглашенных в Верховную Раду представителей власти с основными положениями своей оценки ситуации в стране.

Что касается сделанного, то Виктор Ющенко был довольно краток, чтобы не сказать лапидарен. Констатация изменений в стране и призыв объединиться ради продолжения прогресса страны, констатация энергетической интеграции украинской ГТС в Европейский Союз, притока значительных инвестиций и высоких докризисных темпов роста национальной экономики. Глава государства подчеркнул: «Мы не в пропасти и не на обочине». Кроме того, Президент дал понять, что внешнеполитическими приоритетами страны остаются европейская и евроатлантическая интеграция, которым он не видит альтернативы. При этом во многом ритуально Ющенко пообещал максимально улучшить отношения с Россией, перевернув негативные страницы двусторонних отношений.

В экономической части своего послания Виктор Андреевич был не оригинален. Он повторил практически все тезисы, обкатанные им и представителями секретариата в последних публичных выступлениях на протяжении нескольких недель. Призывы к объединению ради борьбы с кризисом, укреплению банковской системы и восстановлению доверия к финансовым учреждениям (видимо, взыграла корпоративная солидарность), констатация некоторых засекречиваемых правительством статистических данных (например, глубины падения ВВП в январе-феврале 2009 года на 25-30%) были ожидаемыми. Собственно говоря, как и критика «популистского Государственного бюджета» и призывы оптимизировать финансовый план НАК «Нефтегаз Украины» и доходы Пенсионного фонда, которые старательно рекламирует Юлия Тимошенко. Не забыл глава государства и о любимом коньке – он призвал депутатов разрешить продавать и покупать землю, в котором он видит выход из кризиса в АПК. Жаль, что в депутатском корпусе слишком мало желающих отменить мораторий на продажу земли.

Тема существования двух видов пенсий - для обычных людей и для избранных - всерьез зацепила Президента, и он даже привел пример неназванного прокурора, отсудившего себе пенсию в 50 тысяч гривен ежемесячно. Поскольку эта сумма в несколько раз превышает официальные депутатские зарплаты, народные избранники, видимо, должны были проникнуться необходимостью реформирования пенсионного законодательства. Не менее активно Виктор Ющенко призывает навести порядок с многочисленными льготами.

На десерт Ющенко приберег собственные новые политические инициативы. Привычно подвергнув критике политическую реформу, проголосованную в декабре 2004 года (пресловутый закон 2222), Виктор Андреевич объявил, что вносит собственный вариант новой Конституции, предложив рассмотреть его в первоочередном порядке. Президент заметил, что обществу сегодня нужна не сильная рука, а власть закона. Он призвал к переходу к двухпалатному парламенту с общим сокращением численности депутатов. Это предложение, как и призыв отменить депутатскую неприкосновенность, встретил возмущенный гул в сессионном зале. В качестве «взятки» депутатскому корпусу Ющенко предлагает ликвидацию областных госадминистраций и формирование правительства из одного источника – парламентского. Кандидатуру премьера сможет внести партия, которая выиграет парламентские выборы. Однако этот призыв не нашел искреннего отзыва в депутатском корпусе.

Глава государства не забыл о «рояле в кустах», передав спикеру анонсированный проект Конституции и призвав оперативно его рассмотреть. Следует напомнить, что в Верховной Раде с прошлого года пылится проект конституционных изменений, внесенный в минувшем году представителями Партии регионов. Об амбициях стать авторами Конституции заявляли коммунисты и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. По всей видимости, Виктору Ющенко не стоит рассчитывать на триумфальное прохождение своих конституционных инициатив – не тот теперь у Президента политический вес.

Первое реальное президентское послание перед парламентом не стало «первым блином комом», но и не поразило депутатский корпус откровениями. Призывы к консолидации, подкрепленные с подачи спичрайтеров цитатой из испанского философа Ортеги-и-Гассета, не нашли отклика в депутатских сердцах. Словно в плохом водевиле, Ющенко поздоровался и попрощался с депутатским корпусом одновременно. И теперь, по всей видимости, в ответ на недостаточное уважение попытается добиться роспуска парламента, презрев собственные призывы к мораторию на политическую активность до осени 2009-го.

Евгений Магда