Будут ли досрочные выборы в парламент?

Прогнозы относительно вероятности досрочных парламентских выборов звучат все чаще. Вице-спикер, бютовец Николай Томенко называл даже дату их проведения – 7 июня. Возможность преждевременной избирательной кампании в последнее время подтверждает в своих интервью и Виктор Ющенко. Аналитики просчитывают сценарии, согласно которым парламентские выборы пройдут синхронно с президентскими. Говорят, Президент готов пожертвовать несколькими месяцами законных полномочий, чтобы пройти в парламент.

Готовы ли депутаты вступить в досрочную кампанию? Считают ли ее целесообразной? Является ли обоснование такой кампании юридически вывереным? И если парламентские выборы пройдут одновременно с досрочными президентскими, то нужен партии ли “Народный Союз Наша Украина” такой первый номер, как Виктор Ющенко?

Роман Зварич, НУ–НС: ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 400 ДЕПУТАТОВ В ТАКИХ ВЫБОРАХ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

Я знаю, что Президенту предлагают такой сценарий, как досрочные парламентские выборы. Но знаю и то, что в Верховной Раде есть как минимум четыреста депутатов, которые и таких выборах не заинтересованы.

В Конституционном суде рассматривается представление Президента на предмет, обязана ли вновь созданная коалиция подавать ему предложения относительно назначения нового (в нашем случае – старого) премьер-министра. Напомню, что вновь созданная коалиция в декабре прошлого года такого представления не подавала.

Наши толкования были такие, что это не обязанность, а право коалиции. Президент как субъект Конституционного представления считает, что это - обязанность коалиции. И если будет принято решение Конституционного суда в интересах позиции Президента, то с момента объявления такого решения начинается отсчет 60-дневного срока, в пределах которого коалиция обязана внести такое предложение Президенту Украины. И если за это время не будет сформировано новое правительство, которое может состоять и из тех же членов, что и сейчас, то можно считать, что Президент получает право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады.

Те, кто задумал такую затею, будут доказывать, что Президент получает право распустить парламент, мягко говоря, игнорируя правовой принцип относительно необратимости нормативно-правовых решений, которые вступили в действие.

Однако если решение Конституционного суда будет принято в интересах Президента, оно не может распространяться на парламент предыдущих созывов. Также проблематично говорить, когда такие выборы должны быть проведены. Президент не имеет права в последние шесть месяцев своих полномочий досрочно прекращать полномочия Верховной Рады.

Какую дату считать последним днем полномочий Президента Украины? Если мы проводим выборы в последнее воскресенье пятого года его полномочий, то это приходится на 17 января. Но выборы будут проходить в два тура, то есть второй тур будет в конце января или в начале февраля. Поэтому если мы решим, что последний день полномочий Президента 17 января, то кто тогда будет считаться Президентом с 17 января до инаугурации новоизбраного президента?

Я слышал комментарии первого заместителя председателя Верховной Рады (Александра Лавриновича) о том, что якобы нет запрета проводить досрочные выборы за полгода до президентских выборов. Но при всем уважении к нему, это слишком упрощенный подход к юриспруденции...

Андрей Парубий, НУ–НС, депутатская группа “За Украину”: БЛОК ЮЩЕНКО БУДЕТ ИМЕТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ Для того, чтобы объявить досрочные выборы, времени осталось маловато. Последняя дата, когда они могут быть объявлены, – 12 июля. На одном из заседаний “Нашей Украины” при участии Президента он заявил, что не будет инициировать досрочных выборов. И считаю такой сценарий мало реалистичным, поскольку в бюджете нет средств для таких выборов, мало времени для их организации.

К тому же для их проведения должны появиться реальные основания. Таким, конечно, может быть решение Конституционного суда о том, что новая коалиция, которая образовалась в парламенте в декабре прошлого года, должна была опять подать кандидатуру на назначение премьер-министра Президенту, и ее должен был утвердить парламент.

Однако не думаю, что эта идея будет реализована. Боюсь, сегодня не хватит нужного количества голосов для внесения соответствующей поправки в бюджет.

Если будут досрочные выборы и мы на них пойдем, то воспользуемся сценарием, который мы прорабатывали на случай вероятных досрочных выборов прошлой осени. Тогда планировалось создать Блок Ющенко во главе с Президентом. Этот блок может иметь серьезные перспективы. Я убежден, что он не будет иметь такого негативного результата, о котором сегодня говорят некоторые социологи. Блок может иметь серьезный успех на досрочных выборах. Если мы пойдем с блоком Ющенко, у меня нет никаких сомнений в преодолении трехпроцентного барьера.

Елена Бондаренко, ПР: НЫНЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫНЕСУТ ПОД ТРАУРНЫЙ МАРШ В БЕЛЫХ ТАПКАХ

Если в цивилизованных странах, как любит говорить наша оранжевая власть, во время таких экономических неудач правительство идет в отставку, у нас, похоже, его будут выносить под траурный марш и в белых тапках. Так крепко засели. И даже ужасные по своим результатам действия правительства в экономической сфере не являются для них аргументом, чтобы уйти в отставку.

Раз эта власть не хочет идти, тогда придется это решать путем досрочных выборов, желательно поскорее и желательно совместить президентские и парламентские выборы. Я не вижу никаких препятствий, чтобы наша фракция проголосовала за досрочные выборы. Главное, чтобы это было решение всех политических сил, чтобы было согласие. Поскольку по-другому невозможно. Пахнет конфликтами, в том числе и при участии неуправляемых масс людей на улице. У власти нет другого выхода, кроме как согласиться на выборы ради сохранения покоя людей.

Пока все действия Секретариата с Президентом во главе оказались не просто неэффективными, а пагубными. Если мы будем ждать, то следующие выборы могут стоить еще потери 30% промышленного потенциала страны, 30% мы уже потеряли. Это как раз та ситуация, когда нельзя оставлять этих ребят при власти.

Валерий Камчатный, БЮТ: КАБМИН СЛАГАЕТ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ ПЕРЕД НОВОИЗБРАННОЙ РАДОЙ, А НЕ ПЕРЕД ВНОВЬ СОЗДАННОЙ КОАЛИЦИЕЙ Конституционный суд в который раз хочет “опереться” на Конституцию, пренебречь ею, потому он, безусловно, может принять такое решение. В Конституции черным по белому написано, что правительство слагает свои полномочия не перед вновь созданной коалицией, а перед новоизбранной Радой. И это - принципиально. Поэтому сегодня факт изменения коалиции (если коалиция не против действующего правительства), не является основанием для смены правительства и не является основанием, чтобы поднимать вопрос о досрочных выборах. Просто Президенту, очевидно, нужна карманная Верховная Рада. Но в случае назначения досрочных выборов конфигурация и формат ВР не изменятся в его пользу.

Мы должны прислушиваться к тому мнению Президента, что досрочные выборы имеют смысл лишь в случае конституционных изменений, которые решили бы целый пакет вопросов: какой быть Украине – президентской или парламентской, какие изменения нужно сделать в избирательном законодательстве, включая дискуссию вокруг открытых и закрытых списков, и тому подобное.

На сегодня действует пропорциональная избирательная система – это был шаг вперед. Делать шаг назад, фактически нивелировать пропорциональную систему - пагубно для Украины.

Если затрагивать вопрос о досрочных выборах, то сначала нужно решить относительно конституционных изменений и изменений в избирательном законодательстве. А такие вопросы быстро не решаются. Поэтому сегодня тема досрочных выборов является тупиковой.

Опрашивали Маша Мищенко, Анна Ященко