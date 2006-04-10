Богатырева не советует Ющенко иметь дело с ”осколками”

Лидер парламентской фракции Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА заявляет о готовности ее партии работать в оппозиции в случае создания “помаранчевой” коалиции. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Но если кто-то хочет, чтобы оппозиция была полуоппозицией и любила Президента, или еще кого-то – такого не будет, - заявила Р.БОГАТЫРЕВА. - Если мы не войдем в коалицию, мы будем классической оппозицией со всеми правами, полномочиями и ответственностью”.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, в вопросе создания коалиции есть два выхода.

“Если он (Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО – УНИАН) хочет двоевластия, он его сделает и будет с “помаранчевыми” осколками создавать какую-то коалицию. Но если он ответственный политик, он не будет создавать такую коалицию, он учтет выбор украинского народа и коалиция будет широкой”, – сказала она.