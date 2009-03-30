Вдова Чорновола - против эксгумации его тела

Вдова погибшего в ДТП лидера Народного Руха Украины Вячеслава Чорновола Атена ПАШКО выступает против эксгумации его тела.

Об этом она сообщила в интервью «Газете по-киевски» (30 марта).

Она сказала, что впервые услышала разговоры о возможной эксгумации в годовщину смерти В.Чорновола. «Никто из следователей не обращался ко мне за разрешением. Одно могу сказать – я не сторонница таких страшных решений и не знаю, чья это идея. Прошло уже десять лет, что это даст?», – сказала А.ПАШКО.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО заявил, что в деле о гибели В.Чорновола, среди прочих, отрабатывается и версия об убийстве.

23 января 2009 года народные депутаты из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Ярослав КЕНДЗЕР и Игорь СТОЙКО заявили, что имеют данные от свидетелей о том, что В.Чорновил и его водитель Евгений Павлов после столкновения с грузовиком были живы, но их «добил» кастетом неизвестный. Я.КЕНДЗЕР отметил, что судмедэксперты зафиксировали тот факт, что на черепе и В.Чорновола, и Е.Павлова содержатся «линейные четыре удара, которые могли быть сделаны извне… в частности, кастетом». По словам Я.КЕНДЗЕРА, установлено, что 25 марта 1999 года в Кировоградской области за В.Чорновилом осуществлялись негласные мероприятия наблюдения, которыми руководил один из высокопоставленных чиновников Департамента ГАИ МВД Украины.

24 января в пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что ведомство проводит проверку информации относительно насильственной смерти В.Чорновола и его водителя Е.Павлова после столкновения с грузовиком 25 марта 1999 года.

На минувшей неделе Генпрокуратура заявила о намерении провести эксгумацию тела В.Чорновола.

В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь-Золотоноша 25 марта 1999 года.