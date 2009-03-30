Янукович не позволит власти сделать вид, что ничего не случилось

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает в ближайшее время повторно организовать акции протеста против действий власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

Он поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в акциях протеста против действий власти.

”Более двухсот тысяч самых активных граждан вышли в прошлую пятницу на митинги протеста по всей Украине. Многолюдные протестные акции в Харькове, Донецке, Луганске, Симферополе, Полтаве, Запорожье, Тернополе, Виннице, Житомире, во Львове. Вся Украина – с Запада и Востока дала предупредительный сигнал власти. И я искренне благодарен всем за активную гражданскую позицию”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, по его словам, власть не услышала голос народа.

“Вместо того, чтобы мгновенно отреагировать на требования людей, власть любой ценой пытается сделать вид, что ничего не случилось. Мы не позволим так относиться к воле народа. Мы в ближайшее время повторим акции протеста. И в этот раз они будут очень жесткими”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он обещает заставить действующую власть “или выполнять волю народа Украины, или уйти совсем раз и навсегда”.

Как сообщал УНИАН, 27 марта во многих городах Украины состоялись организованные Партией регионов акции “Скажи кризису – стоп!”, участники которых требовали отставки Президента и правительства, а также проведения досрочных президентских и парламентских выборов.