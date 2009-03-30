Ющенко может прийти к депутатам уже на этой неделе

В Секретариате Президента Украины надеются, что Верховная Рада Украины на этой неделе заслушает послание Президента и не допустит повторения прошлогодних событий, когда депутаты (от БЮТ) заблокировали трибуну парламента, чтобы не допустить выступления главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил представитель Президента в ВР, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.

Он подтвердил готовность В.ЮЩЕНКО выступить с посланием относительно внутреннего и внешнего положения в Украине. В связи с этим И.ПОПОВ обратился с просьбой в Верховную Раду определить дату и время заслушивания выступления Президента.

«Мы надеемся, что ситуация прошлого года не повторится», - сказал он.