Ющенко может прийти к депутатам уже на этой неделе
12:15, 30 марта 2009Политика
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В СП надеются на гостеприимство БЮТ
|Игорь ПОПОВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил представитель Президента в ВР, заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПОПОВ.
Он подтвердил готовность В.ЮЩЕНКО выступить с посланием относительно внутреннего и внешнего положения в Украине. В связи с этим И.ПОПОВ обратился с просьбой в Верховную Раду определить дату и время заслушивания выступления Президента.
«Мы надеемся, что ситуация прошлого года не повторится», - сказал он.
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