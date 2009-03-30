БЮТ просит оппозицию не сходить с ума

Лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО просит оппозицию не блокировать в парламенте рассмотрение правительственных антикризисных законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

И.КИРИЛЕНКО призвал всех представителей фракций не блокировать работу комитетов, которые сегодня должны рассматривать антикризисные законопроекты.

По его словам, в этих законопроектах учтены предложения, которые неоднократно «звучали в сессионном зале», чтобы не решать финансовые проблемы в государстве за счет потребителей.

При этом И.КИРИЛЕНКО подтвердил, что данными законопроектами предусматривается повышение акцизов на некоторые товары.

Говоря о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом, И.КИРИЛЕНКО призвал «не политизировать этот вопрос и не уделять чрезмерное внимание, которого он политически не заслуживает».

По его словам, возобновление сотрудничества с МВФ - «это стабильность денежной единицы». При этом И.КИРИЛЕНКО добавил: «Это не столько деньги, сколько сигнал». По его словам, не возобновление сотрудничества с МВФ приведет к «лихорадке финансовой и курсовой».

Он призвал оппозицию не блокировать работу парламента. «Это сегодня безумие», - подчеркнул лидер фракции БЮТ.

По словам И.КИРИЛЕНКО, до 1 апреля необходимо принять антикризисные законы, которые позволят «восстановить доверие к Украине и сотрудничество с международными финансовыми институтами, которое сегодня чрезвычайно нужно».