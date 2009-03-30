Турчинов продал квартиру за 4,5 миллиона

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ в 2008 году получил 5 млн. 197 тыс. 477 грн. совокупного дохода.

Сведения о доходах А.ТУРЧИНОВА и членов его семьи в 2008 году обнародованы в газете “Урядовый курьер” (№ 56 от 28 марта 2009 года).

В частности, А.ТУРЧИНОВ получил от научной, преподавательской, творческой деятельности 50 тыс. грн., 370 тыс. 792 грн. заработной платы, 276 тыс. 685 грн. дивидендов, а также 4 млн. 500 тыс. грн. от продажи недвижимого имущества (квартиры).

А.ТУРЧИНОВ в 2008 году внес 89 тыс. грн. в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений и организаций, еще 7 млн. 838 тыс. 734 грн. первый вице-премьер-министр держит на счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях.

Из суммы начисленного дохода удержан налог.

На содержание имущества А.ТУРЧИНОВ уплатил 45 тыс. грн.

В частной собственности членов его семьи находится квартира общей площадью 100 кв. м.

За 2008 год совокупный доход членов семьи А.ТУРЧИНОВА составил 40 тыс. 669 грн., из них зарплата – 40 тыс. 669 грн., размер взносов (паев) в уставные (паевые) фонды предприятий, учреждений и организаций составил 112 тыс. грн., сумма средств на счетах в банках и финансово-кредитных учреждениях членов семьи А.ТУРЧИНОВА составляет 120 тыс. грн.