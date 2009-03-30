Янукович не верит в коалицию с БЮТ

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не верит в возможность создания в нынешнем парламенте коалиции с Блоком Юлии Тимошенко.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что “мы не верим в это”.

“Потому что те пустые разговоры, которые мы вели почти год с фракцией БЮТ, ничем не закончились”, - прибавил лидер ПР.

В то же время он добавил, что “важно бы было договориться по главным вопросам” относительно изменений в Конституции в части реформы местного самоуправления, судебной реформы, а также о четком разделении полномочий между президентом, правительством и парламентом.