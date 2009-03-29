В центре Петербурга – массовая драка националистов и антифашистов

У кинотеатра «Родина» в Петербурге, где проходит антифашистский кинофестиваль "Открой глаза", произошла массовая драка.

В потасовке принимало участие около 40 человек. Она произошла примерно в 18 часов.

Около 20 националистов дежурили в садике рядом с кинотеатром, фиксируя тех, кто входит в кинотеатр.

К ним подошла группа антифашистов. После перепалки произошла драка.

По различным данным, милиция задержала до 20 человек. У многих обнаружены биты и ножи, все задержанные находятся в 79-м отделе милиции. Им инкриминируется мелкое хулиганство. Об этом сайту Фонтанка.ру сообщили представители антифашистского движения.