Яценюк знает, где нужно выяснять отношения

Блокирование парламента усилит политическое напряжение в Украине.

Об этом заявил в эфире «Свободы на Интере» народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК, комментируя заявления некоторых представителей Партии регионов о возможном блокировании во вторник работы Верховной Рады Украины.

Он отметил, что не «в парламенте нужно выяснять отношения». А.ЯЦЕНЮК добавил, что нередко парламент «фактически становится заложником разных политических сил». По его словам, если в оппозиции есть большинство, которое может голосовать за отставку правительства, так это необходимо делать, а не показывать лишь, что есть желание отставить правительство».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что все имеют право на протестные акции, но «давайте не манипулировать людьми». Он отметил, что акции протеста не улучшат жизни народа. «Только в плодотворной и совместной работе может быть какой-то результат», - добавил лидер «Фронта перемен».

По его словам, на президентских выборах голосованием будет определено, «кто был лучше, а кто хуже». «Блокирование не решает никаких проблем», - добавил А.ЯЦЕНЮК.

По его убеждению, голосование на президентских выборах будет «подтверждением доверия украинского народа, а все остальное - глупая политика».