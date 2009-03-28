Радио "Голос России" начнет вещание на украинском и грузинском языках, пишет издание "Коммерсант-Украина".

По данным газеты, с 30 марта 2009 года государственная радиовещательная компания (РГРК) "Голос России" расширит свое присутствие в странах Латинской Америки, а также начнет вещать на украинском и грузинском языках.

Украинские органы государственного регулирования в сфере радиовещания ничего не имеют против планов РГРК, если вещание компании будет соответствовать законодательству Украины. Об этом заявил изданию член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владислав Лясовский. "Мы не намерены применять против нее никаких санкций", - пояснил он.

Автор материала отмечает, что изменения в формате вещания РГРК соответствуют внешнеполитическим установкам Москвы. Источники издания утверждают, что в 2008 году на одном из заседаний Совета безопасности РФ было принято решение активизировать усилия России по формированию информационного пространства в сопредельных государствах.

Лента.ру