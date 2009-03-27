31 марта в 15.30 в пресс-центре УНИАН (Киев, ул. Крещатик, 4) состоится пресс-конференция «Стратегические требования к украинской власти».

Организаторы - ВОО «Успешная Украина», «Центр местного экономического развития», ОО «Совет конкурентоспособности Украины», ОО «Справедливая Одесса», ВОО «Новая формация», ВОО «Пространство - жизни!», МОО «Украинское агентство институционного развития», которые месяц назад создали общественное движение за национальную стратегию развития страны «Моя Украина». В отличие от десятка новых общественных движений, созданных в последнее время в стране, это движение пока не имеет политических целей. Участники движения считают, что Украине необходима принципиально новая стратегия, которая и будет представлена в ходе проведения встречи. Во время пресс-конференции будет раскрыт секрет объединения украинского общества вокруг национальной стратегии «Украина-2020». Кроме того, будет подписано и озвучено открытое обращение с пятью стратегическими требованиями к украинской власти.

Организаторы приглашают представителей общественности (общественные и экспертные организации, отраслевые ассоциации, непарламентские политические партии) и представителей СМИ присоединяться к общественному движению «Моя Украина».

15 апреля 2009 года участники движения планируют передать власти окончательный вариант общественного проекта «Основы национальной стратегии «Украина – 2020».

Детальная информация на сайте ВОО «Успешная Украина» в разделе «Гражданское движение «Моя Украина».

Контактное лицо Василий ЧЕПЕЛЮК.

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