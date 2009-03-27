Балога указал Черновецкому на незаконные действия его подчиненных

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА призывает Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО устранить нарушения в сфере предоставления коммунальных услуг в столице.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом говорится в письме В.БАЛОГИ в адрес Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В письме отмечается, что в последнее время к главе государства обращаются субъекты хозяйствования с просьбой принять меры с целью защиты их законных интересов в связи с тем, что некоторые коммунальные предприятия Киева обязывают оплатить тарифы за предоставленные коммунальные услуги, в частности за централизованное водоснабжение и водоотвод, в повышенных размерах, рассчитанных на основании распоряжений главы Киевской городской государственной администрации, которые были отменены указами Президента Украины.

По информации субъектов хозяйствования, отказ платить по повышенным тарифам приводит к безосновательному отключению их от доступа к услугам, которые предоставляются коммунальными предприятиями Киева, сказал В.БАЛОГА.

Глава президентского секретариата убежден, что такие действия коммунальных предприятий Киева являются незаконными и могут привести к необходимости возмещения в судебном порядке морального вреда и материального ущерба, нанесенного субъектам хозяйствования.

“Как следствие, бюджет города Киева будет иметь значительные убытки, что может привести к невыполнению ряда социально-экономических программ, направленных на обеспечение прав и свобод лиц, проживающих в столице Украины. Кроме того, дерзкое пренебрежение правом и игнорирование коммунальными предприятиями вызовов, с которыми столкнулись субъекты хозяйствования в связи с финансово-экономическим кризисом, не добавляет авторитета властям Киева. Учитывая это, просим Вас в кратчайший срок принять все необходимые меры для устранения отмеченных нарушений и недопущения их в дальнейшем и привлечь виновных лиц к ответственности», - говорится в письме.