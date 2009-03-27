Янукович: сейчас пришла наша очередь

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает украинский народ объединиться и досрочно отправить в отставку Президента и правительство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на митинге в Киеве, который прошел в рамках общенациональной акции Партии регионов “Скажи кризису – стоп!”. Участие в митинге приняли около 5 тыс. человек, охрану общественного порядка обеспечивали около 300 сотрудников милиции.

“Сегодня наступает новый момент истины для нашей страны. Более четырех лет эта команда правит в государстве. С этой площади в 2004 году они обманули пол-Украины... Они разрушили веру в добро. Это те лжедемократы, которые думали, что народ можно все время унижать и лишить будущего наших детей. Все, что они обещали, – они сделали наоборот”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к участникам митинга.

В.ЯНУКОВИЧ обвинил действующую власть в закрытости, несоблюдении демократических принципов, уничтожении правоохранительной и судебной системы.

Отдельно лидер Партии регионов поддал критике попытки власти получить кредит Международного валютного фонда, который, по его словам, будут отдавать наши дети и внуки.

“Они сегодня хотят нашим пенсионерам поднять возраст выхода на пенсию. Они хотят, чтобы жители Украины платили по европейским ценам. Тогда за наш счет они будут оплачивать кредиты”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив, что намерения действующей власти вернуть населению вклады Сберегательного банка СССР является “дерзкой ложью в лицо людям”.

“Мы приняли решение, учитывая мнение украинского народа, – более 80% людей сегодня не доверяют этой власти. Эта власть должна уйти досрочно в отставку: и правительство, и Президент!” – констатировал В.ЯНУКОВИЧ.

Ради достижения этого В.ЯНУКОВИЧ призвал украинский народ из всех регионов государства объединиться и избавиться от нынешней власти.

“Лишь тогда, когда они уйдут, Украина будет жить спокойно, начнет развиваться экономика. Во все трудные времена наши предшественники объединялись и побеждали. Сейчас пришла наша очередь!” – выразил уверенность В.ЯНУКОВИЧ.

В своем обращении к украинскому народу В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что Партия регионов при поддержке народа готова взять ответственность за государство.

”Мы всегда умели быстро и эффективно решать самые сложные проблемы. Мы имеем четкую и конкретную антикризисную программу и готовы выполнить ее с непреклонной решительностью”, - заявил лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.