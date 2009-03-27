Азаров в Москве: США собираются выходить из кризиса за счет нас с вами

Председатель комитета по финансам и банковской деятельности ВР Николай АЗАРОВ считает, что не стоит надеяться на то, что заседание стран «Большой двадцатки» (G20) даст ответы на вопрос, каким образом Украина, Россия, а также ряд других стран могут с наименьшими потерями выйти из кризиса, который, по оценкам экспертов, продлится еще несколько лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, выступая в Москве на украинско-российском форуме.

Он отметил, что, заявляя о необходимости совместной работы над преодолением кризиса, большинство стран, в первую очередь, высоко развитых, в том числе и США, действуют самостоятельно, защищая исключительно свои интересы.

«Такие страны как Соединенные Штаты, в общем-то, собираются выходить из этого кризиса за счет нас с вами. Это абсолютно очевидно. И если позиции G20 не будет противопоставлено мнение не только одной России, а вместе с ней большого блока государств, которые бы поддержали ее точку зрения, тогда те решения, которые будут приняты, для нас с вами будут позитивными. И здесь, как никогда, нужна единая позиция, наших стран, в том числе», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил необходимость расширения сотрудничества между Украиной и Россией, в частности, и на уровне общественных организаций, таких как Украинско-российский форум. Он считает, что результаты, достигнутые на подобных форумах, необходимо доводить до сведения правительств двух стран. В связи с этим Н.АЗАРОВ заявил, что готов взять на себя полномочия предоставлять подобную информацию правительству Украины.

Кроме того, на заседании форума в ходе обсуждения вопроса о двустороннем сотрудничестве говорилось о том, что если бы торговля между Украиной и Россией осуществлялась не в долларах, а в национальных валютах, то потери для Украины в результате экономического кризиса, учитывая объем товарооборота между двумя странами, могли бы быть меньшими на треть.