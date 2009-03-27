Брюссель рассорил Януковича и Тимошенко, хотя все уже было готово?

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов была достигнута договоренность о внесении изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Был подготовлен пакет документов, но это остановилось в связи с тем, что произошло в Брюсселе», - сказал П.СИМОНЕНКО. (Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО вместе приняли участие в Международной инвестиционной конференции по модернизации газотранспортной системы, которая состоялась 23 марта в Брюсселе – УНИАН.)

В то же время П.СИМОНЕНКО не исключил, что переговоры о внесении изменений в Конституцию между этими политическими силами будут продолжены.

Лидер КПУ убежден, что сегодня эти политические силы раздумывают, с кем им договариваться относительно будущих выборов Президента.

Он отметил, что Партия регионов ищет ответ на вопрос, «с кем договариваться: с Арсением ЯЦЕНЮКОМ или с Юлией ТИМОШЕНКО, а Ю.ТИМОШЕНКО ищет ответ на вопрос - с А.ЯЦЕНЮКОМ или с В.ЯНУКОВИЧЕМ».

П.СИМОНЕНКО считает, что главные договоренности между Партией регионов и БЮТ касались создания в Украине двухпартийной системы и возможности «пролонгации полномочий Верховной Рады Украины».