Чем Шамшур отличается от Огрызко и Грищенко?

Чем Шамшур отличается от Огрызко и Грищенко?

12:17, 27 марта 2009
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А если Шамшур попробует стать не только другом Тейлора, но и Лаврова, то, может быть, его министерский период будет дольше, чем время президентства Ющенко...

Олег Шамшур
На следующей неделе парламент должен будет рассмотреть представление Президента на должность министра иностранных дел Олега Шамшура,  кадрового дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.

Олег Шамшур не очень известен широкой общественности, мидовские чиновники отзываются о нем в своей обычной манере, в общем - положительно, но при этом ничего не уточняя и не детализируя. Но если бегло посмотреть Интернет, то можно заметить, что Олег Владиславович очень отличается  от двух экс-министров иностранных дел, своего предшественника Владимира Огрызко и  своего недавнего конкурента-соискателя этой же должностиКонстантина Грищенко.

Оба упомянутых экс-министра были людьми непубличными. Их живое общение со СМИ проходило крайне редко, их интервью выглядели тщательно «причесанными», а авторские статьи министров были интересны лишь узким специалистам, а в общем были формальными и предсказуемыми. В отличие от них Олег Шамшур дает интервью и активно публикуется. Правда, в последнее время чаще всего он публиковался в американских медиа. То, что американских журналистов интересует Украина и персона ее посла, хорошо говорит о Шамшуре,  А его авторские статьи, опубликованные в украинской прессе, последний раз об инаугурации и эпохе Обамыбыли написаны так живо, что у меня бы закралось предположение в том, что ему ее написали журналисты. Правда, налоговая декларация Олега Владиславовича вряд ли дает основания думать, что у него есть деньги оплачивать личных райтеров. 33 332 гривен и 39 копеек, то есть 2777 гривен 70 копеек в месяц -  задекларированный доход  украинского посла в Америке. Узнав эту цифру, журналисты кинулись сравнивать стоимость галстуков и костюмов посла с его зарплатой. Пока в конце концов дипломат одного из зарубежных представительств Украины не объяснил корреспондентам, что, кроме официальной зарплаты,  сотрудникам дипломатических представителей платят компенсацию за пребывание за границей, которая выдается в иностранной валюте и не облагается налогом, а потому в декларацию не вносится. К слову, в декларации Константина Грищенко было указано, что во время пребывания в долгосрочной командировке в должности посла Украины в США в 2003 году он получил выплаты в иностранной валюте в сумме $28,996 тыс. Если цифра компенсации не изменилась, человеку, который не привык ездить на Бентли, этого вполне хватит. Правда и остальная собственность кандидата в министры удивляет. Олег Шамшур, родившийся в семье дипломата, бывший советник-посланник в странах Бенилюкса, представитель Украины при ООН и других организациях, не имеет ни машины, ни сбережений. Он владеет лишь квартирой в 36 квадратных метров и гаражом в 14 квадратных метров. Но я бы не стала сомневаться в честности нового претендента на пост главы МИДа. В дипломатических кругах из уст в уста передают такое предание. Украинский посол одной из южноеввропейских стран пригласил к себе на неформальную встречу несколько своих коллег-дипломатов, среди которых был и тогда уже посол Украины в США  Олег Шамшур. В программу этого дипломатического междусобойчика входило и посещение своеобразного клуба у одного судовладельца страны пребывания.  Очевидцы рассказывают, что когда Олег Владиславович зашел в клуб, он быстро рассмотрел обстановку, сделал несколько шагов  в сторону двери и тихо спросил принимающую сторону: «Что это за бордель, в который вы меня пригласили?» После этого, не ожидая объяснений, он вышел. Проницательность и осторожность не самые худшие качества для дипломата.     

Любопытно, что вскоре после объявления кандидата в преемники Огрызко на одном из сайтов появился отзыво Владимире Огрызке и Олеге Шамшуре их однокурсника, доктора политических наук Валентина Якушика.

Сравнивая Огрызко и Шамшура, их однокурсник пишет, что «оба были обычными советскими студентами (какими можно было быть на факультете международных отношений), отличниками, динамичными людьми, нацеленными на дипломатическую карьеру. Хотя Олег Шамшур вначале успешно делал и академическую научную карьеру. Оба стали опытными украинскими дипломатами. В силу ряда причин Владимир Огрызко – очень душевный и добрый человек в общении со своими друзьями – оказался чрезмерно идеологизированным и односторонне (не по-дипломатически) политически ориентированным. Какой-то специфический опыт наложил отпечаток на психологическую (импульсивную) модель его поведения в отношении России, когда особое удовольствие начинаешь получать от того, что по мелкому или по крупному поводу «наступаешь на любимый мозоль» великому соседу» … «Каждый из них – двух моих бывших однокурсников – стал типично прозападным деятелем. Зная Олега Шамшура, скажу, что он человек «системный», сдержанный, даже осторожный. Он не будет делать резких шагов, тем более грубых выпадов, не будет склонен к тому, чтобы наносить кому-либо уколы и оскорбления», - предрекает Валентин Якушик.

Но думается, что или бывший однокурсник экс-министра и претендента на этот пост ошибается или выдает желаемое за действительное. Потому, что как во время эфира на телеканале «Интер», так и в прошлых интервью Шамшур позиционирует себя, как сторонника европейской и евроатлантической интеграции, и говорит, что, став министром, не даст сломать внешний курс. А результаты его деятельности на посту посла полностью подтверждают искренность его слов. В период его каденции между Украиной и США было подписано двадцать четыре документа. А «Хартию о стратегическом партнерстве» Украины и США российские сайты тут же окрестили холуйским соглашением. Украинские же издания восприняли ее, как знак о том, что Украина важна США. Американский посол Вильям Тейлор в своем комментарии украинским СМИ назвал этот документом «гарантией безопасности для Украины» и ответом на потенциальные угрозы.

В МИДе, как объяснил нам один опытный дипломат, работает такая система.  Есть кропотливые чиновники-трудяжки, ветераны ведомства, которые живут на зарплату и по пять-семь лет ждут командировки, чтобы поехать вторым-третьим лицом в страны, например, Латинской Америки. Есть опытные дипломаты и дети опытных дипломатов, но при этом со скромным материальным достатком. Их шансы попасть в «приличную» страну повыше, но конкуренцию им составляют золотая молодежь, дети состоятельных, имеющих политический вес родителей. Есть опытные зубры-дипломаты из первого эшелона. Среди них в свою очередь есть люди абсолютно некоррумпированные, а есть те, кто имел свой откат с каждого проданного в Украину апельсина. Хотите - верьте, хотите – нет. Но нас убеждали, что после Оранжевой революции у безденежных специалистов, чьи папы не являются политическими инвесторами, зарекомендавоваших себя патриотами,  шансов попасть в приличную страну на первую роль стало намного больше.  Тогда критериями в отборе послов могли стать рекомендации советников Ющенко, публичные выступления и прежние публикации в прессе кандидатов.  Говорят, что так попал в Америку и Шамшур.

Работая в Вашингтоне, Олег Шамшур выступает в прессе. Сам пишет статьи, объясняя те или иные решения Президента или отстаивая те или иные позиции. Так, в письме изданию New-York Times, опубликованном в декабре прошлого года, он заявил, что решение о внеочередных парламентских выборах в стране отражает преданность президента Виктор Ющенко демократическим ценностям.

В феврале 2009 года кандидат в министры выступил с открытым письмом на страницах американской газеты The Washington Times, где коснулся практически всех наиболее резонансных тем в отношениях с Россией. Вот некоторые выдержки из этого письма.  «То, что Крым входит в состав Украины - не большая «причуда истории», чем то, что Калифорния принадлежит Соединенным Штатам, а Сахалин - России... В 1940-х годах Иосиф Сталин депортировал сотни тысяч крымских татар, а также греков, немцев и болгар из Крыма в Среднюю Азию. На их место пришли русские поселенцы». По его мнению, «утверждения о том, что украинское правительство притесняет русский язык», выглядят «просто нелепо»: «Новые языковые законы всего лишь возвращают украинцам право говорить на родном языке после столетий русификации».

Резонансные заявки.  Но, если честно, то они скорее подходят политику, чем дипломату, который беспокоится о прагматической выверенности своих шагов. Возможно, в феврале Олег Владиславович еще не знал, что будет кандидатом в министры. Не хочется думать, что он сделал бы такие заявки, зная каким больным вопросом сейчас являются отношения с Россией.

Один опытный дипломат сказал мне, что перекос нынешнего времени состоит в том, что модным дипломатом считается, тот, кто спососбен к экстравагантным высказываниям. Сотрудники дипппредставительств о сбалансированности позиций сейчас не особо заботятся. Осторожные дипломаты с выверенной позицией считаются либо бесцветными либо неблагонадежными. Судя по эфиру телеканала Интер, вряд ли Олег Шамшур будет таким «бесцветным» дипломатом. Он успел сказать, что в своих решениях не будет оглядываться на Россию, и на вопрос Инны Богословской, почему письмо Яценюка-Тимошенко-Ющенко о присоединении к ПДЧ подписывалось тайно, мгновенно ответил: «Оно подписывалось открыто, процедура была прозрачной для всех сторон-участниц». При этом Богословская имела ввиду открытость для общественности. Думаю, что Олег Владиславович, выступая в эфире,  понравился публике. В нем не было демонстративного лоска, снобизма. И он ответил на все вопросы. Мне кажется, что наиболее интересным был его ответ на вопрос, куда делись деньги, выделенные МИДу на популяризацию Альянса в прошлые года. Он сказал что-то уклончивое, но улыбнулся очень понимающей улыбкой. Когда его спросили о системе «черных списков» с Россией, Шамшур вместо того, чтобы сказать, что отменит все списки, заявил, что «проблему нужно проанализировать и все-таки создать механизмы адекватного реагирования на высказывания зарубежных политиков, уничижительно высказывающихся о стране. Такие высказывания нужно свести к минимуму».  Вобщем-то, в переводе на обычный язык это звучит как: если вы снова будет нас поносить, то черные списки будут. Впрочем, после выходок отдельных иностранных послов, такие предупреждения звучат обоснованно.  

Вот такой у нас, возможно, будет министр. Если Шамшур пройдет утверждение в парламентском зале, то для журналистов это станет хорошей новостью. Поскольку после министерского периода Анатолия Зленко никто из следующих министров так охотно не давал интервью, и не изъяснялся так просто, как он. А Олег Владиславович подает надежды. А если Шамшур еще и поумерит евроатлантическую риторику, попробовав стать не только другом Вильяма Тейлора, но и Сергея Лаврова, то, кто знает… Может быть, его министерский период будет значительно более долгим и успешным, чем период президентства Ющенко, который делегирует его на эту должность.         

Маша Мищенко

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