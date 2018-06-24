Чем Шамшур отличается от Огрызко и Грищенко?

На следующей неделе парламент должен будет рассмотреть представление Президента на должность министра иностранных дел Олега Шамшура, кадрового дипломата, Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США.

Олег Шамшур не очень известен широкой общественности, мидовские чиновники отзываются о нем в своей обычной манере, в общем - положительно, но при этом ничего не уточняя и не детализируя. Но если бегло посмотреть Интернет, то можно заметить, что Олег Владиславович очень отличается от двух экс-министров иностранных дел, своего предшественника Владимира Огрызко и своего недавнего конкурента-соискателя этой же должностиКонстантина Грищенко.

Оба упомянутых экс-министра были людьми непубличными. Их живое общение со СМИ проходило крайне редко, их интервью выглядели тщательно «причесанными», а авторские статьи министров были интересны лишь узким специалистам, а в общем были формальными и предсказуемыми. В отличие от них Олег Шамшур дает интервью и активно публикуется. Правда, в последнее время чаще всего он публиковался в американских медиа. То, что американских журналистов интересует Украина и персона ее посла, хорошо говорит о Шамшуре, А его авторские статьи, опубликованные в украинской прессе, последний раз об инаугурации и эпохе Обамыбыли написаны так живо, что у меня бы закралось предположение в том, что ему ее написали журналисты. Правда, налоговая декларация Олега Владиславовича вряд ли дает основания думать, что у него есть деньги оплачивать личных райтеров. 33 332 гривен и 39 копеек, то есть 2777 гривен 70 копеек в месяц - задекларированный доход украинского посла в Америке. Узнав эту цифру, журналисты кинулись сравнивать стоимость галстуков и костюмов посла с его зарплатой. Пока в конце концов дипломат одного из зарубежных представительств Украины не объяснил корреспондентам, что, кроме официальной зарплаты, сотрудникам дипломатических представителей платят компенсацию за пребывание за границей, которая выдается в иностранной валюте и не облагается налогом, а потому в декларацию не вносится. К слову, в декларации Константина Грищенко было указано, что во время пребывания в долгосрочной командировке в должности посла Украины в США в 2003 году он получил выплаты в иностранной валюте в сумме $28,996 тыс. Если цифра компенсации не изменилась, человеку, который не привык ездить на Бентли, этого вполне хватит. Правда и остальная собственность кандидата в министры удивляет. Олег Шамшур, родившийся в семье дипломата, бывший советник-посланник в странах Бенилюкса, представитель Украины при ООН и других организациях, не имеет ни машины, ни сбережений. Он владеет лишь квартирой в 36 квадратных метров и гаражом в 14 квадратных метров. Но я бы не стала сомневаться в честности нового претендента на пост главы МИДа. В дипломатических кругах из уст в уста передают такое предание. Украинский посол одной из южноеввропейских стран пригласил к себе на неформальную встречу несколько своих коллег-дипломатов, среди которых был и тогда уже посол Украины в США Олег Шамшур. В программу этого дипломатического междусобойчика входило и посещение своеобразного клуба у одного судовладельца страны пребывания. Очевидцы рассказывают, что когда Олег Владиславович зашел в клуб, он быстро рассмотрел обстановку, сделал несколько шагов в сторону двери и тихо спросил принимающую сторону: «Что это за бордель, в который вы меня пригласили?» После этого, не ожидая объяснений, он вышел. Проницательность и осторожность не самые худшие качества для дипломата.

Любопытно, что вскоре после объявления кандидата в преемники Огрызко на одном из сайтов появился отзыво Владимире Огрызке и Олеге Шамшуре их однокурсника, доктора политических наук Валентина Якушика.

Сравнивая Огрызко и Шамшура, их однокурсник пишет, что «оба были обычными советскими студентами (какими можно было быть на факультете международных отношений), отличниками, динамичными людьми, нацеленными на дипломатическую карьеру. Хотя Олег Шамшур вначале успешно делал и академическую научную карьеру. Оба стали опытными украинскими дипломатами. В силу ряда причин Владимир Огрызко – очень душевный и добрый человек в общении со своими друзьями – оказался чрезмерно идеологизированным и односторонне (не по-дипломатически) политически ориентированным. Какой-то специфический опыт наложил отпечаток на психологическую (импульсивную) модель его поведения в отношении России, когда особое удовольствие начинаешь получать от того, что по мелкому или по крупному поводу «наступаешь на любимый мозоль» великому соседу» … «Каждый из них – двух моих бывших однокурсников – стал типично прозападным деятелем. Зная Олега Шамшура, скажу, что он человек «системный», сдержанный, даже осторожный. Он не будет делать резких шагов, тем более грубых выпадов, не будет склонен к тому, чтобы наносить кому-либо уколы и оскорбления», - предрекает Валентин Якушик.

Но думается, что или бывший однокурсник экс-министра и претендента на этот пост ошибается или выдает желаемое за действительное. Потому, что как во время эфира на телеканале «Интер», так и в прошлых интервью Шамшур позиционирует себя, как сторонника европейской и евроатлантической интеграции, и говорит, что, став министром, не даст сломать внешний курс. А результаты его деятельности на посту посла полностью подтверждают искренность его слов. В период его каденции между Украиной и США было подписано двадцать четыре документа. А «Хартию о стратегическом партнерстве» Украины и США российские сайты тут же окрестили холуйским соглашением. Украинские же издания восприняли ее, как знак о том, что Украина важна США. Американский посол Вильям Тейлор в своем комментарии украинским СМИ назвал этот документом «гарантией безопасности для Украины» и ответом на потенциальные угрозы.

В МИДе, как объяснил нам один опытный дипломат, работает такая система. Есть кропотливые чиновники-трудяжки, ветераны ведомства, которые живут на зарплату и по пять-семь лет ждут командировки, чтобы поехать вторым-третьим лицом в страны, например, Латинской Америки. Есть опытные дипломаты и дети опытных дипломатов, но при этом со скромным материальным достатком. Их шансы попасть в «приличную» страну повыше, но конкуренцию им составляют золотая молодежь, дети состоятельных, имеющих политический вес родителей. Есть опытные зубры-дипломаты из первого эшелона. Среди них в свою очередь есть люди абсолютно некоррумпированные, а есть те, кто имел свой откат с каждого проданного в Украину апельсина. Хотите - верьте, хотите – нет. Но нас убеждали, что после Оранжевой революции у безденежных специалистов, чьи папы не являются политическими инвесторами, зарекомендавоваших себя патриотами, шансов попасть в приличную страну на первую роль стало намного больше. Тогда критериями в отборе послов могли стать рекомендации советников Ющенко, публичные выступления и прежние публикации в прессе кандидатов. Говорят, что так попал в Америку и Шамшур.

Работая в Вашингтоне, Олег Шамшур выступает в прессе. Сам пишет статьи, объясняя те или иные решения Президента или отстаивая те или иные позиции. Так, в письме изданию New-York Times, опубликованном в декабре прошлого года, он заявил, что решение о внеочередных парламентских выборах в стране отражает преданность президента Виктор Ющенко демократическим ценностям.

В феврале 2009 года кандидат в министры выступил с открытым письмом на страницах американской газеты The Washington Times, где коснулся практически всех наиболее резонансных тем в отношениях с Россией. Вот некоторые выдержки из этого письма. «То, что Крым входит в состав Украины - не большая «причуда истории», чем то, что Калифорния принадлежит Соединенным Штатам, а Сахалин - России... В 1940-х годах Иосиф Сталин депортировал сотни тысяч крымских татар, а также греков, немцев и болгар из Крыма в Среднюю Азию. На их место пришли русские поселенцы». По его мнению, «утверждения о том, что украинское правительство притесняет русский язык», выглядят «просто нелепо»: «Новые языковые законы всего лишь возвращают украинцам право говорить на родном языке после столетий русификации».

Резонансные заявки. Но, если честно, то они скорее подходят политику, чем дипломату, который беспокоится о прагматической выверенности своих шагов. Возможно, в феврале Олег Владиславович еще не знал, что будет кандидатом в министры. Не хочется думать, что он сделал бы такие заявки, зная каким больным вопросом сейчас являются отношения с Россией.

Один опытный дипломат сказал мне, что перекос нынешнего времени состоит в том, что модным дипломатом считается, тот, кто спососбен к экстравагантным высказываниям. Сотрудники дипппредставительств о сбалансированности позиций сейчас не особо заботятся. Осторожные дипломаты с выверенной позицией считаются либо бесцветными либо неблагонадежными. Судя по эфиру телеканала Интер, вряд ли Олег Шамшур будет таким «бесцветным» дипломатом. Он успел сказать, что в своих решениях не будет оглядываться на Россию, и на вопрос Инны Богословской, почему письмо Яценюка-Тимошенко-Ющенко о присоединении к ПДЧ подписывалось тайно, мгновенно ответил: «Оно подписывалось открыто, процедура была прозрачной для всех сторон-участниц». При этом Богословская имела ввиду открытость для общественности. Думаю, что Олег Владиславович, выступая в эфире, понравился публике. В нем не было демонстративного лоска, снобизма. И он ответил на все вопросы. Мне кажется, что наиболее интересным был его ответ на вопрос, куда делись деньги, выделенные МИДу на популяризацию Альянса в прошлые года. Он сказал что-то уклончивое, но улыбнулся очень понимающей улыбкой. Когда его спросили о системе «черных списков» с Россией, Шамшур вместо того, чтобы сказать, что отменит все списки, заявил, что «проблему нужно проанализировать и все-таки создать механизмы адекватного реагирования на высказывания зарубежных политиков, уничижительно высказывающихся о стране. Такие высказывания нужно свести к минимуму». Вобщем-то, в переводе на обычный язык это звучит как: если вы снова будет нас поносить, то черные списки будут. Впрочем, после выходок отдельных иностранных послов, такие предупреждения звучат обоснованно.

Вот такой у нас, возможно, будет министр. Если Шамшур пройдет утверждение в парламентском зале, то для журналистов это станет хорошей новостью. Поскольку после министерского периода Анатолия Зленко никто из следующих министров так охотно не давал интервью, и не изъяснялся так просто, как он. А Олег Владиславович подает надежды. А если Шамшур еще и поумерит евроатлантическую риторику, попробовав стать не только другом Вильяма Тейлора, но и Сергея Лаврова, то, кто знает… Может быть, его министерский период будет значительно более долгим и успешным, чем период президентства Ющенко, который делегирует его на эту должность.

Маша Мищенко