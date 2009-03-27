У Ющенко убеждены: реакция Москвы на газовую декларацию - это эмоции

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заверяет, что российские компании, специалисты и финансовые институты являются для Украины желанными участниками сотрудничества в контексте модернизации украинской газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал на пресс-конференции для европейской прессы.

В то же время Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что “это сотрудничество должно быть по тем правилам и принципам, о которых мы договорились на конференции в Брюсселе 23 марта и зафиксировали в совместном заявлении: это прозрачность, коммерческая привлекательность, понятное происхождение технологий, кредитов, а также понятные варианты возврата ссуд и распределения прибылей от реализации коммерчески привлекательных проектов».

Как заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ, «Российская Федерация есть, была и будет стратегическим партнером Украины так же, как стратегическим партнером Европейского Союза, в частности, в контексте поставок природного газа. Россия есть, была и будет едва ли не самым крупным поставщиком газа европейским потребителям, включая украинских потребителей».

Он отметил, что тема модернизации украинской газотранспортной системы с начала 2006 года обсуждалась с российской стороной на всех уровнях - глав государств и правительств, министерств и корпораций. «Это был перманентный процесс», - отметил он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, Россию всегда приглашали на международные форумы, в том числе на Энергетический саммит в Киеве 23 мая 2008 года, однако она отказывалась принимать участие во многих таких мероприятиях и, следовательно, от обсуждения вопросов модернизации украинской ГТС.

Комментируя реакцию России на проведенную 23 марта этого года в Брюсселе международную донорскую конференцию, Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что российская делегация была приглашена и приняла участие в этой конференции, что свидетельствует о заинтересованности российской стороны в модернизации украинской ГТС. Кроме того, российская сторона была проинформирована о ходе подготовки этой конференции, которая продолжалась фактически три года.

«Поэтому выглядит несколько странной реакция российской стороны. Хотелось бы верить, а я в этом убежден, что это только эмоции, возможно, от недостаточной осведомленности, и надеюсь, что эти эмоции скоро пройдут», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, украинская ГТС является стратегическим инструментом взаимодействия Украины, Европейского Союза и Российской Федерации. «Очень трудно кого-то отделить от этого треугольника. Следовательно, насколько этот инструмент будет модерновым, надежным, современным - это и будет определять стратегическое партнерство в этом треугольнике на много лет вперед», - сказал Уполномоченный Президента Украины.

В целом Б.СОКОЛОВСКИЙ положительно оценил результаты конференции в Брюсселе, которая положила начало практическому этапу осуществления модернизации украинской ГТС после трехлетних международных переговоров. По его словам, это знаковое событие для Украины, ЕС и России.

Он отметил, что итоговый документ конференции - Совместное заявление - свидетельствует о доверии к Украине со стороны европейских партнеров и создает необходимые политические и организационные предпосылки для глубокого реформирования украинского газового сектора, включая ГТС, с целью приведения к стандартам и нормам стран ЕС.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что предложение по модернизации полностью отвечает украинскому действующему законодательству, в частности, в части определения формы собственности и оператора газотранспортной системы.

Кроме того, Совместное заявление свидетельствует о том, что украинская ГТС воспринимается как неотъемлемая часть системы поставок газа к европейским потребителям, а также подтверждает ее коммерческую привлекательность, считает он.

«Мы убеждены, и это мнение не только украинских специалистов, что маршруты транспортировки газа с востока на запад через территорию Украины являются наиболее оптимальными с точки зрения затрат на транспортировку. И физика, и законы гравитации, и законы линейного пространства дают непосредственный ответ, что это - кратчайший путь поставок газа с востока. Речь идет не только о российском газе, но и о газе, который частично поставляется из стран Центральной Азии и других регионов, о которых сейчас активно говорят как о перспективных поставщиках, в частности Каспийского региона», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.