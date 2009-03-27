Ющенко, Тимошенко и Литвин решили, что сегодня не хотят друг друга видеть
10:10, 27 марта 2009Политика
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СНБО тоже перенесли
Запланированое на сегодня традиционное еженедельное совещание у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО при участии премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА и председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА по общему согласию сторон перенесено на вторую половину дня понедельника, 30 марта.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, следовательно запланированное на сегодня заседание СНБО начнется на час раньше - в 13.30.
Пресса приглашается на освещение вступительного слова Президента Украины.
После завершения заседания запланирован брифинг секретаря РНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ в помещении Аппарата РНБО (ул. Командарма Каменева, 8).
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