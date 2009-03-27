У Тимошенко нашли альтернативу для Москвы - "антиквариат" времен СССР

Участие России в модернизации украинской газотранспортной системы, о котором говорила премьер-министр Юлия Тимошенко, может не касаться проекта между Украиной и ЕС.

Как говорит советник премьера по энергетическим вопросам Александр Гудыма, сегодня Тимошенко имеет для России альтернативное предложение, передает Радио "Свобода".

"Есть недостроенный газопровод Украиной и Россией еще во времена Советского Союза – "Богорочаны – Ужгород", что позволяет при минимальных инвестициях увеличить пропускную способность", - отмечает Гудыма.

Уполномоченный президента Украины по энергетическим вопросам Богдан Соколовский, в свою очередь, подчеркнул, что российский подход к модернизации украинской ГТС – прежде всего, предложение премьера РФ Владимира Путина относительно консорциума – Киев не устраивает.

По его словам, для Украины и ее национальных интересов сегодня самым выгодным является проект с Европейским Союзом.

"Россия имеет свое видение относительно украинской ГТС. Вместе с тем, Украине с точки зрения национальных интересов более приемлемы, более выгодны те предложения, которые наработаны со странами ЕС. Они лучше согласовываются с нынешним национальным законодательством и соответствуют стратегическим интересам и целям Украины", - сказал Соколовский "Свободе".

Однако, отмечает он, Москва не может оставаться в стороне, следовательно российские эксперты будут приглашены к реализации проекта модернизации ГТС.

Заместитель главы "Нафтогаза Украины" Ярослав Марчук также заявил, что без российского газа увеличение мощности украинской трубы не имеет смысла – значит, позицию Москвы нужно учесть и привлечь ее к проекту с ЕС.

"Все это может быть и в тех проектах, которые сегодня уже показаны на брюссельской встрече. Это проекты, которые вошли в мастер-план модернизации ГТС. И Россия в этих проектах может принимать участие. Это было бы правильно", - считает Марчук.

Как известно, Украина и ЕС подписали совместную декларацию по модернизации украинской газотранспортной системы. Россия заявила, что ее исключили из процесса переговоров по данному вопросу, а декларация является двусторонней и политической.

Тимошенко сразу же после подписания брюссельской декларации заявила, что Россия желанна в проекте модернизации ГТС. А находясь в Японии она высказала убеждение, что в ближайшее время все недоразумения между Москвой и ЕС в этом вопросе будут сняты и Россия присоединится к реконструкции украинской "трубы".

Украинская правда