Янукович объяснил, как сделать русский язык государственным

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не отказывается от идеи придания русскому языку статуса второго государственного в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в прямом эфире телерадиокомпании «Крым».

«Столько, сколько я буду в политике, я буду этот вопрос ставить и добиваться, чтобы русский язык стал государственным», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем, лидер «регионалов» подчеркнул, что это зависит не только от Партии регионов. «Это зависит от того, найдем ли мы консенсус – 300 голосов в парламенте, чтобы изменить Конституцию по этому вопросу», – отметил В.ЯНУКОВИЧ, добавив при этом, что «на протяжении всего периода времени, сколько мы работаем в парламенте, я и моя партия такой возможности не имели».

При этом лидер Партии регионов подчеркнул, что его сила защищает права русскоязычного населения в силу своих возможностей. «Мы будем отстаивать права русского населения и, конечно, будем всячески добиваться, чтобы Европейская хартия о языках на Украине была имплементирована и чтобы она работала», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.