Вехи недели. Просчитанное обострение, капремонт от Гройсмана и имитация мобилизации

Донбасс остается болевой точкой для всей Украины. Стремление «лидера ДНР» Захарченко «переосновать Малороссию» (напомню, что этот термин уже 100 лет как не используется в адекватных дискуссиях) оказалось подкрепленным не только пересказанными словами Владислава Суркова своему окружению, но и заметной активизацией боевиков на востоке Украины. Сразу на нескольких участках линии противостояния позиции ВСУ были обстреляны от тяжелого вооружения, кое-где боевики провели вылазки и разведки боем. Похоже, таким образом Россия стремится поддерживать напряжение на Донбассе, сочетая эти действия с неприкрытым стремлением «переформатировать власть в Киеве», о котором сообщил председатель СБУ Василий Грицак.

Крайне сомнительно, что Путин имеет намерения пойти хотя бы на символические уступки в отношении Донбасса, исходя из факта вползания России в избирательную кампанию по выборам президента. Куда печальнее, что обострение ситуации на Донбассе практически не вызвало реакции со стороны депутатского корпуса, словно Украина не является парламентско-президентской республикой, а парламентарии в массе своей не обещали «решить проблему».

Правительство не только представило отчет о полугоде своих действиях за первое полугодие 2017 года под названием «Капитальный ремонт страны». Название интересное, но вряд ли выигрышное с имиджевой точки зрения по причине вторичности действий. Раз превышение объема доходов бюджета над запланированными показателями составило по итогам первого полугодия почти 30 миллиардов гривен, то можно было бы найти и более эффективный способ приложения усилий. Да и инициатива премьера о создании консультативного совета из бывших глав правительства вряд ли получит положительный эффект, исходя из присутствия в этом списке Павла Лазаренко, Николая Азарова и Виктора Януковича. Еще одному бывшему премьеру, Юлии Тимошенко, передало привет НАПК, инициировав полную проверку ее е-деклараций за 2015 и 2016 годы.

В ходе праздничного заседания Кабинета Министров, посвященного 100-летию украинского правительства, экс-премьер и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк призвал к наведению порядка в системе власти и принятию необходимых конституционных изменений. Ряд экспертов рассмотрели в этом заявлении Арсения Петровича недюжинный вызов действующему главе государства, словно главный «фронтовик» не входит в «стратегическую восьмерку» и понятие не имеет о перспективе принятия конституционных изменений нынешним составом Верховной Рады.

Юрий Луценко постарался использовать наработки в работе с депутатским корпусом во время совещания со своими подчиненными прокурорами в Днепре. Там он не только посулил служителям Фемиды повышение зарплаты, но и публично выставил из зала прокурора Бердянска. Подобные пассажи в исполнении Юрия Витальевича хорошо подхватывают медиа, но они практически не влияют на эффективность борьбы с преступностью.

Уход Верховной Рады на каникулы подтолкнул к активизации различные политические проекты. «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» получение свидетельства о регистрации Минюстом отметила путем распространения ролика, в котором фигурируют четыре дамы, имеющие отношение к политической силе, включая обеих сестер Савченко. Михеил Саакашвили не удовлетворился «именным» переименованием своей партии и объявил о создании «совместных штабов действия» с движением «Справедливость» Валентина Наливайченко, до последнего времени бывшего в орбите Юлии Тимошенко. Увеличение численности политических проектов и использование их вождями воинственной риторики не способно снять существующие перед страной проблемы или способствовать появлению массовой и эффективной партии, зато тешит самолюбие политиков, называющих себя партийными вождями.

Евгений МАГДА