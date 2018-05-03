Вехи недели. Просчитанное обострение, капремонт от Гройсмана и имитация мобилизации
Россия расчетливо обостряет ситуацию на Донбассе, пытаясь при этом публично оставаться в стороне от конфликта. Владимир Гройсман рассказал о капитальном ремонте страны его правительством. Арсений Яценюк призвал к сбалансированности во власти, напомнив о собственных властных амбициях. Юрий Луценко публично критиковал подчиненных в Днепре. На фоне стартовавших парламентских каникул сразу несколько партий попытались продемонстрировать повышенную активность.
Донбасс остается болевой точкой для всей Украины. Стремление «лидера ДНР» Захарченко «переосновать Малороссию» (напомню, что этот термин уже 100 лет как не используется в адекватных дискуссиях) оказалось подкрепленным не только пересказанными словами Владислава Суркова своему окружению, но и заметной активизацией боевиков на востоке Украины. Сразу на нескольких участках линии противостояния позиции ВСУ были обстреляны от тяжелого вооружения, кое-где боевики провели вылазки и разведки боем. Похоже, таким образом Россия стремится поддерживать напряжение на Донбассе, сочетая эти действия с неприкрытым стремлением «переформатировать власть в Киеве», о котором сообщил председатель СБУ Василий Грицак.
Крайне сомнительно, что Путин имеет намерения пойти хотя бы на символические уступки в отношении Донбасса, исходя из факта вползания России в избирательную кампанию по выборам президента. Куда печальнее, что обострение ситуации на Донбассе практически не вызвало реакции со стороны депутатского корпуса, словно Украина не является парламентско-президентской республикой, а парламентарии в массе своей не обещали «решить проблему».
Правительство не только представило отчет о полугоде своих действиях за первое полугодие 2017 года под названием «Капитальный ремонт страны». Название интересное, но вряд ли выигрышное с имиджевой точки зрения по причине вторичности действий. Раз превышение объема доходов бюджета над запланированными показателями составило по итогам первого полугодия почти 30 миллиардов гривен, то можно было бы найти и более эффективный способ приложения усилий. Да и инициатива премьера о создании консультативного совета из бывших глав правительства вряд ли получит положительный эффект, исходя из присутствия в этом списке Павла Лазаренко, Николая Азарова и Виктора Януковича. Еще одному бывшему премьеру, Юлии Тимошенко, передало привет НАПК, инициировав полную проверку ее е-деклараций за 2015 и 2016 годы.
В ходе праздничного заседания Кабинета Министров, посвященного 100-летию украинского правительства, экс-премьер и лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк призвал к наведению порядка в системе власти и принятию необходимых конституционных изменений. Ряд экспертов рассмотрели в этом заявлении Арсения Петровича недюжинный вызов действующему главе государства, словно главный «фронтовик» не входит в «стратегическую восьмерку» и понятие не имеет о перспективе принятия конституционных изменений нынешним составом Верховной Рады.
Юрий Луценко постарался использовать наработки в работе с депутатским корпусом во время совещания со своими подчиненными прокурорами в Днепре. Там он не только посулил служителям Фемиды повышение зарплаты, но и публично выставил из зала прокурора Бердянска. Подобные пассажи в исполнении Юрия Витальевича хорошо подхватывают медиа, но они практически не влияют на эффективность борьбы с преступностью.
Уход Верховной Рады на каникулы подтолкнул к активизации различные политические проекты. «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» получение свидетельства о регистрации Минюстом отметила путем распространения ролика, в котором фигурируют четыре дамы, имеющие отношение к политической силе, включая обеих сестер Савченко. Михеил Саакашвили не удовлетворился «именным» переименованием своей партии и объявил о создании «совместных штабов действия» с движением «Справедливость» Валентина Наливайченко, до последнего времени бывшего в орбите Юлии Тимошенко. Увеличение численности политических проектов и использование их вождями воинственной риторики не способно снять существующие перед страной проблемы или способствовать появлению массовой и эффективной партии, зато тешит самолюбие политиков, называющих себя партийными вождями.
Евгений МАГДА