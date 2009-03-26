Верховная Рада получила 2 из 4 антикризисных проектов Кабмина

В Верховной Раде сегодня зарегистрированы два из четырех правительственных антикризисных законопроектов.

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

В частности, зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” и некоторые другие законы Украины” (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины), который предусматривает увеличение бюджетных расходов на компенсацию НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортируемого природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением, на 6,1 млрд. грн. (с 1,6 до 7,7 млрд. грн.).

Кроме того, в законопроекте предложена новая бюджетная программа «Выполнение работ по разведывательному и эксплуатационному бурению, обустройству для введения в эксплуатацию новых месторождений углеводородного сырья». Источником финансирования данной бюджетной программы определены поступление от увеличения с 0 до 2% ставки сбора в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для бюджетных учреждений и организаций, промышленных, других потребителей.

Этот законопроект также предусматривает меры государственной поддержки, что позволит Аграрному фонду осуществить закупку за счет средств специального фонда государственного бюджета на Аграрной бирже у отечественных производителей дизельного топлива и минеральных удобрений для потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В ВР также зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора, согласно которым планируется с 1 июля вдвое увеличить ставки акцизов на вино и другие алкогольные напитки, а с 1 октября – на дизельное топливо.

В частности, предлагается повысить с 1 июля 2009 года ставки акцизного сбора на натуральные виноградные вина в 2 раза (до 0,5 грн. за литр), на крепленые вина с содержанием алкоголя до 19,5% в 2,8 раза (до 1,4 грн. за литр), а свыше 19,5% - до 34 грн. за литр 100% спирта). На вермуты акцизы предлагается увеличить в 2,3 раза, или до 34 грн. за литр 100% спирта. Кроме того, с 1 октября 2009 года предлагается увеличить ставки на тяжелые дистилляты на 50% (с 20, 30, 35, 45 евро до 30, 45, 50, 65 евро за 1000 кг).

Как сообщал УНИАН, правительство на заседании 25 марта одобрило два законопроекта: “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” и некоторые другие законы Украины” (относительно безотлагательных мер по обеспечению энергетической безопасности Украины), а также “О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора”.