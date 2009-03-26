БЮТ вспомнил о "вывозе" игральных автоматов в Чернобыльскую зону

Народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО (фракция БЮТ) зарегистрировал в Верховной Раде законопроект “О запрещении игорного бизнеса в Украине”.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«В парламенте действует ряд лоббистских групп, которые блокируют защиту граждан Украины от негативного влияния игорного бизнеса», - сказал В.ПИСАРЕНКО.

По его словам, законопроектом предусматривается перенесение всех игральных залов и автоматов за пределы городов и сел в специально отведенные игорные зоны. “Ежедневно увеличивается количество украинских семей, которые страдают от игромании. Люди преклонных лет и дети продолжают тратить семейный бюджет на игральные автоматы. После эпидемии туберкулеза и СПИДа в Украине может начаться эпидемия игромании, если государство проигнорирует решение этой проблемы”, - пояснил депутат.

По информации В.ПИСАРЕНКО, сейчас в Киеве по приказу мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО планируется разместить еще определенное количество игральных автоматов. “Необходимо избавиться от привычки размещать игральные автоматы в жилых домах, вблизи школ и учебных заведений. Законом должны устанавливаться четкие ограничения для организаторов азартных игр, учитывая социальные функции государства”, - считает депутат.

В.ПИСАРЕНКО также пообещал, что будет настаивать на обязательном принятии закона о регулировании азартных игр “в максимально жесткой редакции”.

*** Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО во время кампании по выборам мэра в столице обещала “перевезти все игральные автоматы в Чернобыльскую зону”.