Митинг против Черновецкого: киевляне дрались с милицией и крутили дули (фоторепортаж)

- И чего это все напихались? – громко возмущался сегодня утром седой старый дедок в забитом салоне троллейбуса.

- Дедушка, а вы на работу спешите? – спрашивает женщина рядом.

- На демонстрацию! - гордо сообщает он. – Я уже свое отработал. А в вашем возрасте нужно пешком ходить!

На “демонстрацию” или, точнее, акцию протеста против Черновеьцкого, которая уже традиционно происходила под стенами мэрии, сегодня добираться было тяжеловато. Львиная часть маршруток не выехала на работу, а разместилась вдоль Крещатика, Грушевского и Институтской – частные перевозчики тоже бастовали. По словам представителя Ассоциации перевозчиков столицы Игоря Гусака, в акции приняли участие около 700-800 машин.

- Мы не требуем, чтобы власть нам помогала, а просто, чтобы нас не трогали, давали возможность работать. На сегодня большинство договоров на обслуживание маршрутов закончились. Власти сознательно затягивают с проведением тендера, ведь тогда легче можно делить маршруты, - рассказывает представитель Ассоциации.

Водители кучками собираются возле своих машин, курят, дискутируют.

- Против чего или кого выступаете? – спрашиваю их.

- Не дают продлить лицензию. Следовательно мы не имеем права работать. У нас отличный парк, машины, а нам не дают...

- Почему?

- Вот мэра и нужно спросить.

Вдруг наиболее радикальные водители начинают выходить на дорогу и перекрывать движение. Транспортников поддерживают другие участники акции протеста: предприниматели, медики, студенты, врачи, ведь протестовать против “мэра всех киевлян” и его многочисленных распоряжений и идей собралось довольно много столичных жителей от мала до велика. Наиболее многочисленной силой в этот раз были студенты.

Академия муниципального управления - от первокурсника - до вахтера общежития - вышла отстаивать свое помещение. “Действующая столичная власть начала рейдерскую атаку на государственное высшее учебное заведение – Академию муниципального управления. Команда Черновецкого пытается передать помещение академии в аренду коммерческим структурам...”, - такие листовки распространяли десятки девушек и парней, чтобы защитить свою alma mater.

Студенты с плакатами с надписями “Мы - внуки ваших любимых бабушек”, “Наши бабушки любят АМУ”, “Прочь руки от АМУ” оккупировали ступеньки под КГГА и начали громко скандировать: “Черновецкий, мэр киевлян, не дает учиться нам... Я приехал на Майдан, не отдам АМУ я вам...”

- Это хороший жизненный урок. Так формируется гражданское общество, - с радостью отмечает преподаватель, стоящий неподалеку.

Один из организаторов акции, представитель Ассоциации МАФов Украины Николай Криворот рассказывает, что все участники акции пришли с разными вопросом и жалобами, но всех их объединила одна проблема, “которая сидит в КГГА”. Он вспоминает, что во время предыдущих митингов протеста, представители власти вместо того, чтобы выйти к киевлянам, “пригнали машину и включили песни Черновецкого - это издевательство”.

Из дверей столичной мэрии выходит председатель Шевченковского района Виктор Пилипишин.

- Виктор Петрович, вы тоже решили присоединиться и поддержать акцию протеста? - спрашиваю у него.

- Я уже открыто выступил против этой власти и считаю, что ее нужно срочно менять. Я не поддерживаю акцию, я принимаю участие.

Политик ловко перепрыгивает через железные ограждения, которыми столичную мэрию отгородили от митингующих, и подходит к микрофону.

- Мы за три года экономического подъема дожились до того, что в конце 2008 года город не смог выплатить зарплату учителям и врачам. Вся земля разбазарена. А на сегодняшней сессии уже хотят продать первый киевский детский сад, расположенный в Аскольдовом переулке, - возмущается Пилипишин. - Черновецкий хочет сделать там для себя резиденцию. Хотят продать помещение Муниципальной академии. На прошлой сессии заложили практически весь город. Это пир во время чумы. Они понимают, что их время скоро закончится, потому и хотят все продать, все раздерибанить. Нужно провести общий киевский референдум, иначе до следующих выборов уже ничего не останется.

К мэрии подвозят дополнительные подразделы силовиков. Они выходят на дорогу и пытаются освободить проезжую часть от людей. Между силовиками и протестующими возникают столкновения.

Но милиционеры все же оттесняют участников акции с проезжей части и плотной колонной выстраиваются вдоль дороги. Движение транспорта возобновляется.

В это время на импровизированной сцене появляется парень в образе космического пришельца. Впоследствии оказывается, что молодежная организация “Спека” - студенческий патруль Киева – подготовила свое виденье развития последующих событий в столичной власти. Под костюмом инопланетянина конечно прячется “мэр”. Он и начинает речь “в своем духе”.

- Дорогие бабушки и дедушки, дорогие марсиане и киевляне, вы меня любите?

- Нет, - слышится отовсюду.

- А мою жену? А мою правую ручку Олеся Довгого? – неугомонно спрашивает “Черновецкий” и продолжает. - Не верьте никому, я не буду ложиться в психиатрическую клинику. Потому что я гений. Я не страдаю манией величия, я ею наслаждаюсь. Я, можно сказать, Гоголь нашего времени... моголь. Давайте я вам спою свою любимую песню.

И “мэр” затягивает гимн столицы: “Грає море зелене, тихий день догора. Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій, як тебе не продати, Києве мій!”

- Я решил вернуться к себе на родину – на Марс, - сообщает инопланетянин. – И чтобы вам лучше жилось, заберу вас с собой.

В это время к “мэру” подбегают медики и надевают смирительную рубашку. Впоследствии ему подают большой клетчатый баул, с которым обычно ездят торговцы, с надписью “Личные вещи Черновецкого”. К сумке привязывают много зеленых воздушных шариков и запускают ее в небо – “на Марс”. Туда же студенты впоследствии мечтают отправить и мэра...

Анна Ященко