Третьяков увидел, как кто-то кого-то кулуарно тянет в Кабмин

Заместитель главы фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в парламенте Александр Третьяков призывает своих коллег по коалиции тщательно подходить к определению и рекомендациям по кандидатурам на должности в исполнительной власти. «Решения по первым заместителям министров нужно проводить также взвешенно, как и на должности руководителей министерств. Ведь в случае отставки министра, именно эти люди будут нести полную ответственность за положение дел во вверенной им отрасли», - цитирует слова народного депутата его пресс-служба.

При этом Александр Третьяков подчеркнул, что назначение первых заместителей министров прошло без определенной процедуры согласования, что не лучшим образом сказывается на микроклимате внутри коалиции. «Получается так: кто-то кого-то кулуарно тянет – и из-под сукна выскакивают фамилии, как чертики из табакерки», - сказал Третьяков.

По его словам, на следующей парламентской неделе он будет поднимать этот вопрос на заседании фракции НУНС, а также на совете коалиции. Александр Третьяков также отметил, что «если происходят какие-то кадровые назначения, все они должны быть мотивированы и понятны любому члену коалиции».

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