Ющенко: политика должна замолкать, когда речь идет о внутренних войсках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на проведении реформы правоохранительных органов, которая, среди прочего, оградила бы их от политического влияния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время торжеств по случаю 17-й годовщины Внутренних войск.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что сегодня с уверенностью и гордостью можно констатировать, что Внутренние войска Украины состоялись, и «состоялись как важный элемент правоохранительной системы государства».

Он высоко оценил роль Внутренних войск в обеспечении правопорядка, в том числе и в период сложных политических ситуаций в Украине, и во время ликвидации последствий июльского наводнения, и взрывов домов в Днепропетровске и Евпатории, а также в международных миссиях, в которых принимали участие Внутренние войска Украины.

В то же время, Президент подчеркнул, что сегодня в повестке дня комплексное реформирование правоохранительной системы. «Этот процесс отвечает и самой сути развития Украины как современного европейского правового государства», - сказал глава государства.

Он подчеркнул необходимость активизации работы против всех видов преступности, а также по повышению качества обеспечения прав и свобод граждан.

В.ЮЩЕНКО заметил, что именно этим руководствовался, когда вносил на рассмотрение парламента законопроект «О Национальной гвардии Украины». «К сожалению, узкие политические соображения парламентариев в этот раз возобладали над государственными интересами, и законопроект был отклонен», - сказал Президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что будет настаивать на проведении реформы правоохранительных органов. «Это моя четкая знаковая позиция», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, целью реформы является создание современного высокопрофессионального мобильного воинского формирования, способного своевременно и адекватно отвечать на угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Президент подчеркнул, что деятельность правоохранительных органов должна полностью соответствовать демократическим стандартам. «Я хотел бы подчеркнуть, что политика должна замолкать, когда речь идет о воинских формированиях. Любые попытки и возможности использования внутренних войск в интересах политических сил и бизнеса должны быть категорически исключены навсегда», – сказал В.ЮЩЕНКО, в то же время добавив, что необходимо усилить работу над введением эффективного гражданского контроля.

Он подчеркнул, что также в контексте проведения реформы необходимо предусмотреть обеспечение финансовыми ресурсами Внутренних войск, повысить социальное обеспечение этой категории военнослужащих.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что необходимо усилить работу над повышением привлекательности службы во Внутренних войсках. Он заявил, что будет настаивать, чтобы эти проблемы решались в первоочередном порядке.

Кроме того, в ходе своего выступления В.ЮЩЕНКО уделил большое внимание повышению сотрудничества украинского войска с формированиями стран - членов НАТО и Европейского Союза. «Наша цель - полная взаимосовместимость с вооруженными формированиями стран – членов НАТО и Европейского Союза», - сказал Президент. В частности, заметил он, необходимо было бы продолжить сотрудничество Внутренних войск Украины с национальной жандармерией Французской Республики с целью создания на территории Украины Международного центра подготовки сил поддержания порядка.