Увольнения в прокуратурах: Луценко рассказал, кого отстранили от должностей

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил заместителей прокуроров Крыма и Житомирской области, а также руководителя Киевской местной прокуратуры №2. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время оперативного совещания в прокуратуре Днепропетровской области.

«По результатам совещания, проведенного с прокурорами Крыма, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской областей и города Киева, в Совет прокуроров Украины направлено семь материалов об освобождении от административных должностей двух заместителей прокуроров областей и пяти руководителей местных прокуратур», - сказал Луценко.

Он отметил, что Советом прокуроров были рассмотрены три материала и даны рекомендации об увольнении первого заместителя прокурора Житомирской области Александра Билошицкого, заместителя прокурора Автономной Республики Крым Олега Хорсуненко и руководителя Киевской местной прокуратуры №2 Валерия Доценко.

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«Вчера я подписал соответствующие приказы», - сообщил генпрокурор.

По четырем руководителям местных прокуратур, добавил он, материалы находятся на рассмотрении Совета прокуроров.

«Это касается господина Путри - руководителя Могилев-Подольской местной прокуратуры, Чугаева - Белоцерковской, Дмитруня - Киево-Святошинский и Корбета - руководителя Смелянской местной прокуратуры», - сказал Луценко.

Он добавил, что по выводам Совета прокуроров также подпишет соответствующие приказы.

Кроме того, Луценко отметил, что прокурорами Хмельницкой и Черкасской областей для решения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности передано еще пять материалов относительно руководителя Каменец-Подольской местной прокуратуры, заместителя Черкасской местной прокуратуры, начальников Жашковского и Монастырищенского отделов Уманской местной прокуратуры, а также прокурора Корсунь-Шевченковского отдела Звенигородской местной прокуратуры.