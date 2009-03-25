Тимошенко велела растаможить весь газ, который попал в Украину

Премьер-министр Юлия Тимошенко велела Гостаможслужбе растаможить весь природный газ, который на данный момент находится в Украине. Об этом говорится в подписанном Тимошенко распоряжении правительства от 11 марта, опубликованном сегодня Урядовым порталом: “Гостаможслужбе провести таможенное оформление природного газа, ввезенного на таможенную территорию Украины в прошлых периодах”.

В то же время Минтопэнерго, Государственное казначейство и Минфин должны “обеспечить перечисление НАК “Нафтогаз Украины” разницы между ценами закупки импортированного природного газа и его реализации субъектам ведения хозяйства на производство тепловой энергии, которая потребляется населением” суммы компенсации разницы между ценами закупки и реализации импортированного природного газа, предусмотренной финансовым планом НАК “Нафтогаз Украины”, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта в 2009 г. № 237, в пределах средств, которые поступают в специальный фонд государственного бюджета”.

Также Госказначейство должно обеспечить зачисление средств, которые поступают от уплаты налога на добавленную стоимость при осуществлении таможенного оформления природного газа в специальный фонд государственного бюджета для их направления на финансирование бюджетной программы “компенсация НАК “Нафтогаз Украины”.