Владимир Путин: опять двойка?!

Подписание представителями Украины и Европейского Союза декларации о модернизации украинской газотранспортной системы вызвало крайне нервную реакцию в Москве. Владимир Путин в свойственной ему хамоватой манере назвал декларацию «непродуманной и непрофессиональной» и пригрозил изменениями в отношениях с ЕС и Украиной.

Казалось бы, российскому лидеру волноваться не о чем: пока только подписана декларация, для практической реализации которой потребуется немало времени. По оценкам президентского Секретариата – в течение 2-7 лет, за это время Украина планирует освоить 2,57 миллиарда долларов европейской финансовой помощи. Стоит напомнить, что украинская газотранспортная система – мощнейшая в Европе, по ней в Старый Свет транспортируется 80% российского экспортируемого газа, а слухи о ее скорой смерти сильно преувеличены. Россия неоднократно посягала на установления контроля над отечественной ГТС в 90-х годах, а в начале 2006 и 2009 годов организовывала «газовые войны» для достижения своей цели. Совместную декларацию, подписанную в Брюсселе 23 марта, можно смело назвать следствием противостояния вокруг поставок российского газа в Европу в январе этого года.

Упомянутая декларация предусматривает, среди прочего, создание независимого оператора по эксплуатации украинской ГТС (в нашем случае – отделение компании «Укртрансгаз» от НАК «Нефтегаз Украины»), формирование прозрачного газового рынка и предоставление права доступа третьим сторонам к украинским подземным хранилищам газа – крупнейшим в Европе. Если запланированные шаги будут реализованы, то не только в экономике, но и в политической жизни нашей страны возможны кардинальные изменения. Многие украинские политики сильно пахнут природным газом независимо от своей партийной принадлежности. «Газпром», со своей стороны, до недавнего времени умело вставлял посредников в схему поставок газа в Украину, которые не только аккумулировали значительные средства, но и позволяли из Москвы энергично влиять на политические расклады. Поэтому консенсус между Ющенко и Тимошенко в вопросе развития ГТС очень важен, а глава российского правительства благодаря ему напоминает мальчика, у которого забрали конфетку.

Показательно, что Украина пообещала увеличить благодаря модернизации пропускную способность своей ГТС на треть. Осуществление задуманного лишает коммерческого смысла строительство любимой игрушки Кремля и «Газпрома» - «Северного потока», который должен был транспортировать газ в Германию и страны Западной Европы. Да и «Южный поток» на Балканы стремительно теряет свою целесообразность. Без западной финансовой помощи строительство новых «ниток» выглядит маловероятным, а политическое решение ЕС принял 23 марта в Брюсселе. Российская энергетическая монополия оказалась в неприятной ситуации – «Газпром» располагает долгосрочными контрактами на поставку газа европейским потребителям, но его решили не спрашивать о путях транспортировки голубого золота потребителю. Стоит отметить, что призыв Владимира Путина вернуться к идее газотранспортного консорциума отдает неискренностью. Не секрет, что российская сторона пыталась использовать консорциум как инструмент установления контроля над украинской ГТС, но после провала этой попытки (6 февраля 2007 года 430 народных депутатов проголосовали за запрет приватизации газотранспортной системы) просто забросила идею, отказавшись достраивать даже экономический выгодный газопровод Богородчаны – Ужгород.

По всей видимости, теперь Украину ожидает резкое похолодание в отношениях с Россией. Запланированные на начало апреля консультации глав правительств наших стран отменены, а Юлия Тимошенко словом и делом отмылась от обвинений в государственной измене. Правда, и рассчитывать на поддержку Москвы в ходе президентской кампании ей теперь не приходится: в Кремле не любят, когда напоказ выставляют великодержавную недальновидность. Вряд ли Украина получит 5-миллиардный кредит, а условия поставок газа в нашу страну будут неизменно ужесточаться. Российские СМИ оперативно развернут информационную вакханалию, развивая давнишний тезис Путина о том, что «Украина тырит газ». Правда, Владимир Владимирович, вероятнее всего, еще порадует новыми откровениями. Наверное, стоит напомнить о паре фактов: впервые экспорт газа состоялся с территории Украины в Польшу в 1945 году, а в 90-х годах ХХ века Украина платила за газ больше, чем страны Западной Европы. Вот такие «братские отношения».

Не стоит сомневаться, что Кремль попытается повлиять на ситуацию в Украине и надавить на европейских партнеров – в Старом Свете хватает представителей «пятой колонны» «Газпрома». Народные депутаты от Партии регионов уже успели заявить, что газовая декларация без учета интересов России ничего не стоит. Интересно, пойдут ли «регионалы» на форсирование процедуры импичмента, которым периодически пугают Ющенко?

Евгений Магда