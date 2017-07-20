Тгапѕрагепсу International призвала обнародовать приговор суда о конфискации "денег Януковича"

Transparency International призвала украинский парламент добиваться официального обнародования результатов судебного процесса, в рамках которого было принято решение о конфискации 1,5 млрд долларов похищенных во времена Виктора Януковича активов.

Об этом сообщает Transparency International Украина.

"Главный офис международной антикоррупционной организации Transparency International выступил с резким заявлением относительно Украины. Организация призывает украинский парламент добиваться официального обнародования результатов судебного процесса, в рамках которого было принято решение о конфискации 1,5 млрд долларов США похищенных активов. Это необходимо для того, чтобы обжалование принятого решения и изменение принятого постановления в дальнейшем были невозможны", - говорится в обнародованном заявлении.

В то же время, TI обеспокоена тем, что ее представительство в Украине подвергается постоянному давлению, поскольку требует надлежащего судопроизводства.

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"Конфискация примерно 1,5 млрд долл. является беспрецедентным решением в пределах коррупционного дела в Украине. Однако существуют вопросы относительно легитимности процесса конфискации. Это решение может быть обжаловано лицами, чьи активы были конфискованы, в случае, если не были соблюдены соответствующие судебные процедуры и, согласно украинскому законодательству, выполнение существующего требования об официальном обнародовании приговора суда", - подчеркивается в заявлении.

"Мы хотим, чтобы это дело было открыто для общественности и вопрос о похищенных активах был окончательно закрыт, но мы не хотим сталкиваться с преследованием лишь за настойчивые попытки решить этот вопрос раз и навсегда", - отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.