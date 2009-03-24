Эксперт: назначение Попова к Балоге - ход "креативный", но противоречивый

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики Национального университета “Киево-Могилянская академия” Алексей ГАРАНЬ считает назначение Игоря ПОПОВА заместителем главы Секретариата Президента Украины “креативным”, но противоречивым.

Об этом А.ГАРАНЬ сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, “в условиях, когда рейтинг Президента чрезвычайно низкий, действия его Секретариата оцениваются негативно, а в самом Секретариате почти нет людей, готовых к открытой, аргументированной дискуссии, назначение И.ПОПОВА является достаточно креативным ходом, поскольку И.ПОПОВ может стать коммуникатором между Президентом и парламентом”.

При этом А.ГАРАНЬ заметил, что И.ПОПОВ является экспертом в избирательной сфере, а также респектабельной фигурой в третьем секторе и экспертной среде.

В то же время, по словам А.ГАРАНЯ, позиция Комитета избирателей Украины (КИУ), возглавляемого И.ПОПОВЫМ, во время выборов в Тернопольский областной совет 15 марта вызвала ряд вопросов. “У КИУ не было наблюдателей на всех участках, но КИУ расценил эти выборы как достаточно чистые, хотя существуют основания полагать, что определенные технологии таки были задействованы - ввиду неоправданно высоких результатов ЕЦ и ПР, которые противоречили предыдущим соцопросам”, - отметил эксперт.

Поэтому, по мнению А.ГАРАНЯ, назначение И.ПОПОВА будет вызовом, в первую очередь, для него самого. “Насколько ему удастся сохранить взвешенность в оценках и действиях, и не быть втянутым в предвыборные политические игры. В условиях обострения политической борьбы накануне выборов это будет непросто», - заметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил И.ПОПОВА заместителем главы Секретариата Президента – представителем Президента в Верховной Раде.