Тимошенко о реакции: может, России и не понравилось, что Шахтер выиграл у ЦСКА

Премьер Юлия Тимошенко заявляет, что подписание совместной декларации между Украиной и ЕС по модернизации ГТС не отвергает возможности России принимать в этом участие.

Об этом она заявила во вторник на брифинге.

"Не надо воспринимать, что что-то плохое было сделано по отношению к России. Россия может принимать участие так же в инвестиционных проектах, в реконструкции и модернизации ГТС. Об этом вчера было заявлено и господином Баррозу и еврокомиссарами и мной", - сказала Тимошенко.

"Но фундаментальный интерес в энергетической сфере Украины вчера был защищен на много десятилетий вперед", - добавила она.

"Я знаю, что вчера российской делегации не все понравилось. Но, возможно, России и не понравилось, что Шахтер выиграл у ЦСКА. Это же не измена национальных интересов России. Эта просто победа", - подчеркнула Тимошенко.

"Так же и вчера не проиграла Россия, не проиграла Европа, Украина просто защитила свои национальные интересы достойно и четко, защитила главную свою транзитную газовую магистраль", - добавила премьер.

Украинская правда