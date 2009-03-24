Президент Чехии объяснил Ющенко, что визовая политика - вопрос к ЕС

Чехия не может устанавливать отдельный визовый режим для Украины, который отличался бы от общей политики Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Чешской Республики Вацлав КЛАУС на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по результатам их двусторонних переговоров в Праге.

В.КЛАУС подчеркнул, что Чешская Республика с уважением относится к большому количеству украинцев, которые приезжают в страну.

В то же время он заметил, что Чешская Республика «является неотъемлемой частью ЕС, и автономной визовой политики иметь не может».