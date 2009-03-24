Черновецкий кому угодно расскажет, как стать миллионером. Дорого...
Советы бесплатно - это неправильно
|Леонид Черновецкий
Как передает корреспондент УНИАН, книгу издало издательство «Фоліо» тиражом 15 тыс. экземпляров.
Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, представленная сегодня книга обобщает его 15-летний опыт успешной работы в бизнесе. Столичный председатель напомнил, что, согласно последнему рейтингу ведущего польского журнала «Wprost», он вошел в сотню самых богатых людей Европы и стоит на 85-м месте.
«Многие называют меня фантазером, но фантазер вряд ли стал бы 85-м самым богатым человеком Европы», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив: «Это книга успешного человека». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в книге содержатся рекомендации для тех, кто хочет начать собственный бизнес, также книга будет полезной для уже успешных бизнесменов.
В издание также вошли все законопроекты относительно предпринимательской деятельности, подготовленные Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в то время, когда он был народным депутатом Украины.
Отдельную главу автор книги посвятил советам, каких ошибок необходимо избегать при ведении бизнеса.
По словам мэра, его жизненная философия заключается в том, что сильные люди должны заботиться не только о себе, своей семье и своем бизнесе, но и о тех, кто нуждается в помощи и опеке – социально незащищенных слоях населения.
«Крупный бизнес не бывает без благотворительных программ. Сегодня у меня их две. Это центр «Стефания». Я трачу 3 млн. долларов в месяц своих доходов на социальные программы. Вторая программа – помощь наркоманам (в борьбе с зависимостью – УНИАН)», - сообщил столичный председатель.
По его словам, книга «Как стали миллионером» будет стоить недешево, а все средства, собранные от ее продажи, будут направлены на благотворительность, в частности, поддержку реабилитационного центра «Стефания», где ежедневно питается около 2 тыс. обездоленных.
«Книга будет продаваться дорого. Неправильно раздавать советы бесплатно», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он планирует продолжить написание книг, каждая из которых будет посвящена отдельному направлению в бизнесе.
«Я могу написать, как развивать туристические компании, как эффективно заниматься транспортом, как руководить банками. Любой вариант бизнеса мне известный. Все я прошел на собственной крови», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.
В торговой сети книгу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «Как стать миллионером» уже сегодня можно приобрести по цене 98 грн.