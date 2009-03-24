Черновецкий кому угодно расскажет, как стать миллионером. Дорого...

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня презентовал свою книгу «Как стать миллионером».

Как передает корреспондент УНИАН, книгу издало издательство «Фоліо» тиражом 15 тыс. экземпляров.

Как отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, представленная сегодня книга обобщает его 15-летний опыт успешной работы в бизнесе. Столичный председатель напомнил, что, согласно последнему рейтингу ведущего польского журнала «Wprost», он вошел в сотню самых богатых людей Европы и стоит на 85-м месте.

«Многие называют меня фантазером, но фантазер вряд ли стал бы 85-м самым богатым человеком Европы», - подчеркнул Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, добавив: «Это книга успешного человека». Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил, что в книге содержатся рекомендации для тех, кто хочет начать собственный бизнес, также книга будет полезной для уже успешных бизнесменов.

В издание также вошли все законопроекты относительно предпринимательской деятельности, подготовленные Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ в то время, когда он был народным депутатом Украины.

Отдельную главу автор книги посвятил советам, каких ошибок необходимо избегать при ведении бизнеса.

По словам мэра, его жизненная философия заключается в том, что сильные люди должны заботиться не только о себе, своей семье и своем бизнесе, но и о тех, кто нуждается в помощи и опеке – социально незащищенных слоях населения.

«Крупный бизнес не бывает без благотворительных программ. Сегодня у меня их две. Это центр «Стефания». Я трачу 3 млн. долларов в месяц своих доходов на социальные программы. Вторая программа – помощь наркоманам (в борьбе с зависимостью – УНИАН)», - сообщил столичный председатель.

По его словам, книга «Как стали миллионером» будет стоить недешево, а все средства, собранные от ее продажи, будут направлены на благотворительность, в частности, поддержку реабилитационного центра «Стефания», где ежедневно питается около 2 тыс. обездоленных.

«Книга будет продаваться дорого. Неправильно раздавать советы бесплатно», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он планирует продолжить написание книг, каждая из которых будет посвящена отдельному направлению в бизнесе.

«Я могу написать, как развивать туристические компании, как эффективно заниматься транспортом, как руководить банками. Любой вариант бизнеса мне известный. Все я прошел на собственной крови», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В торговой сети книгу Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО «Как стать миллионером» уже сегодня можно приобрести по цене 98 грн.