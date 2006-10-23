Янукович не понимает, что такое западная система - британский эксперт

Эксперт по украинским вопросам Академии обороны Великобритании Джеймс ШЕРР не уверен, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ понимает суть евроатлантической интеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в комментарии “Газеті по-українськи” (от 23 октября 2006 года № 192 (234).

“Не уверен, что ЯНУКОВИЧ понимает суть евроатлантической интеграции. Возможно, имеет небольшое представление о том, на чем она базируется и по каким правилам функционирует, может, чувствует, что национальный интерес Украины лежит на Западе. Или, что отношения с Россией не будут для Украины хорошими до тех пор, пока в стране будет существовать проблема Востока и Запада”, - сказал Дж.ШЕРР.

По его словам, пока В.ЯНУКОВИЧ действительно не поймет, что такое западная система и как она работает на практике, “до тех пор возможность Украины в европейской и евроатлантической интеграции будет ограниченной”.

По мнению Дж.ШЕРРА, американские советники премьера – “это советники по пиару, не больше”. “Есть некоторые высокопоставленные американцы, которые имеют с ЯНУКОВИЧЕМ хорошие отношения – но они видят его раз в месяц. Вопрос в том, кто будет работать и будет просвещать его (В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) ежедневно”, - сказал он.

Британский эксперт также высказал предположение, что, “возможно, ЯНУКОВИЧ сам по себе не способен понять процесс евроатлантической интеграции”.