Яценюк уверен, что получит парламентское большинство через год

Лидер движения "Фронт змін", народный депутат фракции "Наша Украина – Народная самооборона" Арсений Яценюк убежден, что будет иметь большинство в парламенте следующего созыва. Об этом он заявил накануне в эфире программы "Свобода слова".

Яценюк уверен, парламентское большинство он получит через год, когда будут выборы. В то же время, среди политических сил он не видит вероятных союзников, с которыми можно было бы образовать коалицию в Верховной Раде. Арсений Яценюк считает, что на современной политической арене таких сил нет. Именно ради этого, по его мнению, в парламент нужно пустить новых людей.

Яценюк также заверил, что следующим шагом после общественного движения "Фронт змін" будет создание политической партии. При этом он отметил, что в партию через праймериз пройдут только лучшие.

Арсений Яценюк: "Я сегодня не вижу для себя ни одной политической силы, с кем бы я был союзником. Если речь идет об отдельных политиках, то в очень многих политических партиях есть достойные люди. Наверное, они могли бы присоединиться к этому движению. Но, что касается политических сил, пока еще, и так будет в дальнейшем, у меня есть только политические оппоненты, политических друзей нет".

ICTV