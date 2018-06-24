Черновецкого - к психиатрам, весь топ-политикум - к офтальмологам

У нас в Украине парламентские комиссии посылают некоторых политиков на психиатрические экспертизы. Не сказать чтобы совсем уж безосновательно. Но еще больше оснований есть для того, чтобы отправить весь наш топ-политикум без исключения к офтальмологам. Потому что у них в очевидно наличие серьезного расстройства зрения, которое я назвал бы „выборочным виденьем”.

Это расстройство заключается в том, что отечественные политики высшего эшелона видят в окружающем лишь то, что выгодно им или невыгодно их политическим оппонентам. И ничего больше. Причем это расстройство, похоже, имеет в настоящее время уже вполне физиологичные и неосознанные механизмы. Аберрация зрения происходит абсолютно автоматически, без участия сознания.

Возьмем для примера знаменитый газовый контракт „Тимошенко-Путин”. Эдакая объективная документальная реальность, данная нам в ощущениях. Но видят ее наши политики кардинально по-разному. Для Юлии Владимировны и ее союзников настоящий контракт – „самый лучший в данных условиях компромисс” „оптимальные цены на российский газ для Украины” „устранение грязного посредника из украинско-российских газовых отношений”. Для оппонентов Тимошенко с Банковой и из Звездного контракт – это „предательство национальных интересов Украины” „теневые политические договоренности” „заоблачное повышение цен на газ для Украины”.

Более того, у ребят из СП и СБУ выборочность видения дошла до предела. Они вообще не смогли увидеть текста газового контракта на экранах своих компьютеров. Разве что можно допустить, что они не знали тех Интернет-сайтов, на которых этот текст был вывешен. Но даже вчерашний бизнесмен Валерий Хорошковский должен был бы в Интернете „шарить”, современный же человек. Однако и он вероятно в упор не увидел тех буквочек на экране, поскольку послал антитеррористическое подразделение СБУ „Альфа” в „Нафтогаз” раздобыть там «на почитать» контракт в бумажном виде. Что окончилось всемирным позором. Выпуски новостей всех мировых телеканалов были наполнены кадрами „маски-шоу”, когда спецслужба штурмовала крупную государственную фирму. Хоть чем-то мир удивили.

Так же по-разному видели наши политики и 11 миллиардов кубометров транзитного газа из России в наших подземных газохранилищах. Один и тот же прозрачный и, вопреки утверждениям нашего двухпроцентного гаранта, ничуть не вонючий газ. Если, конечно, без технологических присадок. А какие разные виденья! Тимошенко и ее свита рассказывали, что это „народное достояние, полученное государством вполне законным путем от „Газпрома”, чтобы всякие грязные олигархи не смогли им спекулировать и незаконно набить карманы”. Ющенко и его якобы записные оппоненты из Партии регионов с подозрительным единодушием говорили, что „газ в ПХГ – это святая частная собственность одного господина, который хоть и не получил государственной награды, но является вполне степенным бизнесменом. А если отмеченный выше газ у этого господина Ф. забрать, то он Украину затаскает по евросудам и разорит окончательно”.

С такой же невероятной выборочностью представители наших политических элит посмотрели на совсем свежие события – выборы в Тернопольский областной совет. Может показаться, что смотрели на абсолютно разные выборы, до того диаметрально противоположными выглядят видения тернопольских коллизий.

Для Ющенко энд компани – „победа демократии” „осуществеление народом своего священного права на выбор” „преодоление сопротивления антидемократических сил, которые хотели лишить народ того электорального права через падение своего рейтинга” „формирование в области легитимной местной власти”.

Для Тимошенко со товарищи – „уничтожение демократии” „нарушение решение суда” „напрасная трата народных денег” „фальсификация явки с реальных 30% до 50% с хвостиком” „массированные вбросы бюллетеней в интересах пропрезидентских политических сил” „незаконный и нелегитимный облсовет”.

Не может не привлечь внимания офтальмологов удивительная способность украинских политиков совершенно изменять выборочность своего видения на протяжении достаточно коротких отрезков времени. Например, у Виктора Андреевича в 2004 году аналогичные действия эсдеков объединенных в Мукачево, как и действия „ецов” в 2009 году в Тернополе, вызывали настоящую бурю искреннего возмущения. В 2005 году он, по собственному признанием, распевал вместе со своими маленькими детками хит тогдашнего политического сезона „Фальсификациям – нет! Нет – лжи!”. А сегодня – „победа демократии”...

БЮТ и его лидер Юлия Владимировна виденье свое ситуации в Тернополе меняли еще быстрее. 18 декабря 2008 года фракция БЮТ практически в полном составе голосовала за досрочные выборы Тернопольского облсовета. А 3 марта 2009 года так же единодушно проголосовала за отмену этого же постановления. Разумеется, спасая бюджетные средства, которые должны были пойти на выборы. Даром что деньги уже были на две трети освоены.

Но своего рода „чемпион” в изменении отношения к Тернопольским выборам – Партия регионов. 3 марта подавляющее большинство фракции ПР голосовало за их отмену. 6 марта один из самых авторитетных „регионалов” Александр Ефремов объяснял самому Ющенко в эфире канала „Интер”, что ПР голосовала именно так, поскольку проводила на Тернопольщине социологические исследования и удостоверилась – две трети жителей области выборов не хотят. Но сразу после выборов, разглядев ненаучно фантастические для ПР в данном регионе восемь с лишним процентов, которые откуда-то взялись в итоговой ведомости теризбиркома „регионалы” мгновенно признали, что все здесь было демократично. И очень легитимно. А жители вероятно за неделю поменяли свое виденье. Как и сами регионалы.

А какие разные видения имеют украинские политики относительно такого явления как „экономика Украины” (или, точнее, ее остатки). Например, премьер-министр Юлия Тимошенко, по-видимому, предельно напрягая зрение, усмотрела рост в феврале промышленного производства на 5,4% по сравнению с январем. При этом кандидат экономических наук почему-то не увидела, что в январе почти полмесяца предприятия не работали из-за праздников. Потому получить рост в сравнении с январем было чрезвычайно просто.

Нужно отметить, что Юлия Владимировна продемонстрировала, что периферийным зрением способна видеть не только приятные для себя вещи. Когда ее оппоненты начали говорить о беспрецедентно малых остатках на счетах Держказначейства, правительство быстренько закрыло эту статистическую информацию. А чтобы не отвлекался народ от зачарованного созерцания роста промпроизводства!

Ну, и нельзя обойти яркий пример выборочного видения Президентом Украины кадрового состава Центризбиркома. 20 марта Виктору Андреевичу на эту странную выборочность указала Верховная Рада. Напомним, от Президента был подан проект постановления об увольнении из ЦИК Анатолия Писаренко, который достиг „граничного возраста”. Но фракция БЮТ выразила удивление по поводу того, что глава государства видит только одного пенсионера в составе ЦИК, а еще одного не видит и видеть не хочет. Поэтому спикер Владимир Литвин поручил изучить с точки зрения „пенсионности” весь кадровый состав ЦИК. А уже потом делать выводы.

Такая странная выборочность видения украинскими политиками чуть ли не всех проблем настоящего вынуждает задуматься над некоторыми аналогиями в животном мире. В частности, амфибии, например, всем известные лягушки, способны видеть лишь то движущиеся объекты. Но здесь есть свои причины. Мозг у лягушек примитивен, им проще не держать в нем всю картину мира, а видеть лишь то, что можно поймать языком и съесть.

Не хотелось бы, чтобы привычка выборочного виденья примитивизировала мозг наших политиков. Так же можно и до жаб деградировать. Кроме того, в нашем политизированном обществе именно топ-политики формируют виденье мира большими массами людей. И им тоже примитивизируют мозг. Видя лишь фрагменты целостной картины, люди не смогут навести мостики понимания с теми, кто имеет отличные от их взгляды.

Но у автора остается надежда, что украинцы смогут проявить здоровую выборочность. И снимут с политического Олимпа Украины тех, кто стремится навязать им лягушачье виденье мира вместо нормального человеческого – бинокулярного, всеохватного и цветного.

Николай Писарчук